José Eduardo Derbez revela cómo se enteró del embarazo de Aislinn

La noticia del embarazo de Aislinn Derbez tiene a todos los Derbez felices; sin embargo, las reaccionas de cada uno han sido muy distintas, también la manera en la que se enteraron. Mientras Alessandra Rosaldo sigue estudiando qué título utilizará ahora que nazca el nuevo miembro ‘¿abuela o abuelastra?’, Eugenio da sus opciones de nombres, José Eduardo Derbez revela la peculiar manera en la que se enteró que muy pronto debutará como tío.

Durante una entrevista a Ventaneando, el conductor de Hoy reveló que debido a su apretada agenda de trabajo a su hermana mayor no le quedó de otra más que informarle de su embarazo por mensaje de texto. Y es que según explicó, Aislinn intentó por todos los medios hacer más personal este anuncio, sin embargo, al final decidió ser directa: "Me llamó varias veces y yo estaba muy ocupado, no pude contestar y ya después me mandó un mensaje diciendo: '¡Vas a ser tío!'. Entonces, es padre, mucha emoción. A mí me gustaría que sea niña, pero todavía no se sabe, es muy pronto", comentó el también empresario.

Feliz por la próxima llagada de un nuevo miembro del clan, José Eduardo reconoció que no ha tenido tiempo de celebrar al lado de su hermana, pues pese a su estado, está cumpliendo con sus compromisos laborales: “Está feliz, ahorita he hablado muy poco con ella realmente porque está embarazada, pero es trabajadora. Entonces todavía anda ahí haciendo sus cosas, su marido también está contento, apoyándola, y toda la familia estamos muy contentos de recibir un miembro más de la familia Derbez”, detalló el hijo de la también actriz Victoria Ruffo.

Esta semana, el orgulloso abuelo, Eugenio Derbez habló por primera del embarazo de su hija, asegurando que aunque le resultará extraño que alguien le diga “abue”, está muy ilusionado con que la familia crezca. El cineasta comentó que le gustaría que su primer nieto llevara su nombre, ya sea niña o niño: “Mis hijos, ninguno se llamó Eugenio, entonces, por lo menos que el nieto se llame Eugenio… La verdad es que es un nombre raro, Eugenia es muy bonito, en mujer, pero en hombre, Eugenio como que no es muy común… si es niña, sí”, dijo en entrevista al programa Al Rojo Vivo.

