¿Cómo quiere Eugenio Derbez que se llame su nieto?

El corazón de Eugenio Derbez late de felicidad cuando recuerda que próximamente debutará como abuelo. Hace unos días, Aislinn Derbez y su esposo Mauricio Ochmann compartieron la noticia de este embarazo, circunstancia que ha llevado al comediante y productor de cine a plantearse algunas preguntas. Aunque la última palabra la tendrán los papás, él ha dado sus opciones de nombre para el bebé y hasta ha dicho cómo le gustaría que el pequeñito o pequeñita le llamara.

Con su característico sentido del humor, Eugenio abrió su corazón para contar a detalle cómo se prepara de cara a esta nueva etapa de su vida. “Se va a sentir raro, pero que me diga ‘abue’, abuelito…”, confesó en una entrevista concedida al programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. Pero eso no fue todo, en ese mismo espacio dio abiertamente su opinión sobre cómo quiere que se llame el bebé. “Mis hijos, ninguno se llamó Eugenio, entonces, por lo menos que el nieto se llame Eugenio…”.

Sin embargo, quiso ser muy claro con su explicación, pues hasta este momento no se conoce el sexo del bebé. “La verdad es que es un nombre raro, Eugenia es muy bonito, en mujer, pero en hombre, Eugenio como que no es muy común… si es niña, sí”, afirmó sonriente el también actor, que ha apoyado de manera incondicional a su hija Aislinn en esta etapa que mantiene a todos muy entusiasmados.

Ante los cuestionamientos sobre cómo se visualiza en próximos meses cuando por fin se convierta en abuelo, él ha asegurado que hará un buen trabajo. “Estoy muy contento, está bien, creo que voy a ser un muy buen abuelo…”, dijo en una entrevista para el programa Despierta América, de Univision. Por ahora, Aislinn está más feliz que nunca, tomándose el tiempo necesario para disfrutar este instante en el que todavía se mantiene enfocada trabajando en sus proyectos profesionales.

Para Eugenio, la noticia del embarazo de Aislinn lo tomó por sorpresa, incluso contó hace unos días cómo es que se había enterado. “Estábamos en Vancouver, viendo la tele, y en eso nos habló mi hija… Nos mandó un video en donde venía el ultrasonido y, de repente, cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido, ella (Alessandra Rosaldo) tenía el celular en la mano y lo aventó y empezó a gritar de gusto”, dijo el comediante en una entrevista para las cámaras de Ventaneando. “Yo no entendí, pensé que se había asustado (Alessandra), entonces yo no sabía ni por qué gritaba. No entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’”, comentó.

