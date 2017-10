El día que Emilio Azcárraga debutó como actor ¡de Netflix! El empresario realizó un cameo en un capítulo de la nueva temporada de Club de Cuervos, donde demostró que tiene talento histriónico

En el camino hacia el raiting no hay nada escrito, incluso hacer uso de elenco de la competencia. Esta historia tiene muchos tintes curiosos, pues el personaje en cuestión no sólo no es actor, sino es dueño de una de las televisoras más influyentes de nuestro país y aceptó aparecer en un capítulo Netflix, una plataforma que resulta ser la competencia directa de uno de sus proyectos de prepago. El personaje de quien hablamos es nada más y nada menos que Emilio Azcárraga quien accedió a participar en un cameo en la nueva temporada de la serie Club de Cuervos, donde mostró que además de talento empresarial tiene potencial como actor.

VER GALERÍA

Para sorpresa del público de esta serie, durante uno de los capítulo de la nueva temporada, Emilio Azcárraga aparece durante un encuentro entre el equipo de Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo ante el América, escuadra propiedad del empresario. En el episodio, Azcárraga le desea suerte a Isabel, personaje interpretado por Mariana Treviño.

En la pequeña secuencia, Emilio le presume uno de sus autos de lujo a la dueña del equipo contrincante. Tras esta escena, Emilio reaparece, esta ocasión festejando los goles del América ante los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo. Para sorpresa de los televidentes la participación de Azcárraga no resultó nada mal.

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que el dueño de Televisa es noticia por aparecer frente a las cámaras. En julio pasado, el empresario fue confundido con un ciudadano parisino y se convirtió en protagonista involuntario de una encuesta en la que no logró participar porque, según dijo “Buena broma, buena broma, es que no entendí nada”, comentó mientras él y su hijo se reían ante la pregunta del reportero francés.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

En 2004, Emilio Azcárraga también realizó un cameo en un capítulo de la Familia Peluche donde se interpretó a sí mismo en un sketch donde como directivo de Peluchevisa se encontró con Ludovico y Federica Peluche.