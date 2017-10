Con este cuerpazo sobre la pasarela, ¿adivinas la edad de Jane Fonda?

A un lado Gigi y Kendall, que una nueva reina de la pasarela ha llegado. Si siempre ha deslumbrado por su belleza sobre la alfombra roja, Jane Fonda ahora se ha apoderado de los desfiles de moda y lo hizo nada más y nada menos que en el marco de la París Fashion Week. Enfundada en un ajustadísimo vestido de animal print, la actriz dejó ver que por ella y si figura el tiempo no pasa y que mantiene las medidas de impacto que la hicieron famosa en su juventud. Al ver estas imágenes, ¿te animas a adivinar la edad de Jane?

Pues la actriz y activista tiene nada más y nada menos que 79 años de edad. Champs-Elysées fue el escenario para que Jane demostrara que la elegancia y sensualidad que la han acompañado toda la vida, siguen siendo sus rasgos característicos. Y si su figura ya recordaba su época de juventud, el característico signo de amor y paz que marcaron sus años de rebeldía también hizo una aparición. Al final de su caminata, Jane se acercó al pie de la pasarela para darle un beso a Naomi Campbell, quien veía orgullosa a la actriz en el terreno en el que ella se ha hecho famosa.

“Buena actitud, buena postura. Me cuido a mí misma”, dijo Jane Fonda sobre su belleza eterna durante una entrevista en Megyn Kelly Today. La actriz se mostró un tanto molesta cuando fue cuestionada sobre sus cirugías estéticas, pero con toda la astucia del mundo dio vuelta a la pregunta al decir que referir que esos eran los secretos de su imagen para después dar pie a hablar de su nueva cinta, Our Souls At Night, en la que vuelve a reunirse con Robert Redford.

Jane no fue la única en sorprender sobre la pasarela. Helen Mirren, de 72 años, apareció con un look boyish y toda la actitud para apoderarse de la pasarela. Con bastón en mano, Helen demostró que como modelo es muy talentosa y regaló a los fotógrafos sexys poses al final de su caminata. La ganadora del Oscar ha sido también ejemplo de que el paso del tiempo no es un problema para ella y en más de una ocasión ha dejado ver su lado más sensual sobre la alfombra roja.

Las talentosas actrices posaron juntas en una imagen que ha dejado en claro que para la belleza no hay límites de edad.

