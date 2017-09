Danna Paola y la emotiva despedida a su abuelo: 'Mi corazón en este momento está hecho pedazos'

Son días tristes para Danna Paola, quien abrió su corazón para compartir con sus fanáticos uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su querido abuelo, Miguel. Conmovida, la actriz escribió un mensaje que decidió publicar en redes sociales, en donde aprovechó para expresar su sentir y rendir un homenaje a quien fuera, y seguirá siendo, uno de los hombres más importantes de su vida.

El dolor ha sido tan grande, pero la incertidumbre de todo lo que ocurre en este momento también ha sido algo que le ha tocado la fibra más sensible. "Hay veces que tu sonrisa llora, te sigues limpiando las lágrimas para dejar ver tu sonrisa con certeza de que todo está bien, pero tu alma duele y tu razón solo pide explicaciones ante todo. Intentas verte al espejo para saber si estás ahí porque no te sientes presente, tus lágrimas saben más saladas de lo normal, los días pasan y sigo sin entender cómo el universo está actuando, que no le encuentro el tiempo al reloj y la vida me arrebató hasta hoy la sonrisa nata…”, escribió.

En medio de este difícil instante, admite sentirse confundida y son solo los lindos recuerdos de su abuelo los que la mantienen firme. “Si no entendía por qué estaban pasando tantas cosas, ahora menos, el universo decidió llevarse las almas de seres queridos así, porque sí, en el mundo y ahora en mi vida, mi abuelito Miguel, que se despidió de nosotros el domingo y mi corazón no para de llorar, veo al cielo y sé que estará descansando en paz, después de tantos años llenos de amor y risas, sé que su vuelo será eterno y solo tendré amor en mi cada vez que lo piense…”, dijo.

Por supuesto, la también cantante cerró su mensaje de la mejor manera, reiterando el gran amor que tenía por su abuelo. “Te amo abue, y siempre vivirás entre nosotros”. Sin duda, el lazo entre los dos siempre fue inquebrantable y hoy, tras su partida, Danna Paola ha dejado ver una parte de su vida muy personal. Y claro, los fanáticos no dejaron de enviarle condolencias y lindos mensajes de aliento. En su emotiva despedida, incluyó una fotografía de ella en blanco y negro en donde con una mano se cubre parte del rostro.

Otro gran detalle de esta dedicatoria, fueron las líneas que le dedicó a Hiromi, quien falleció hace unos días tras las complicaciones que tuvo por su embarazo. La cantante y actriz de teatro musical esperaba tener una niña a la que llamaría Julieta, sin embargo el destino de ambas cambió para siempre. “Y ahora, dos almas con una vida por delante, una mujer sumamente talentosa y llena de luz nata, sonriente y que ahora cantará y brillará aún más en el cielo a lado de la estrellita que llevaba con ella. Hiromi y Julieta, vuelen al infinito, en paz”.

Mientras los días pasan, Danna Paola intenta encontrar consuelo, pero mirar a su alrededor y percatarse de la presencia de sus seres queridos ha sido el mejor alivio. “Hay mucho dolor de por medio en todos lados, mi corazón en este momento está hecho pedazos e intentó sonreír de verdad. Busco en los cajones mi tranquilidad y poder dejar el pánico en la alacena, solo me da fuerza la vida y volteo a ver a mi familia y amigos a quienes puedo abrazar y sonreír…”, concluyó.