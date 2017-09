Conoce al guapísimo actor que está detrás del terrorífico payaso Eso

Si la película de Eso te dejó teniendo pesadillas, quizás ver estas imágenes te hará dormir mejor, pues resulta que detrás del personaje terrorífico del Payaso Pennywise, se esconde la atractiva cara de Bill Skarsgård. Este actor sueco de apellido impronunciable ha conquistado miles de corazones alrededor del mundo quizás no precisamente por su sonrisa, pero sí por su carisma y por su mirada profunda.

VER GALERÍA

Su talento –y el atractivo- viene de familia, pues resulta que todos en ella son grandes actores. Su padre es Stellan Skarsgård, quien ha actuado en Mamma Mia! y Piratas del Caribe. Por si es fuera poco, es el hermano menor de Gustaf Skarsgård, conocido por la serie Vikings y de Alexander Skarsgård, a quien siempre recordaremos como el guapísimo Tarzán.

Pero no es la primera vez que este chico de 27 años sale en la pantalla grande, en el 2012 saltó a la fama por su papel de Makhotin en Anna Karenina y como Roman Godfrey en Hemlock Grove, además de otras series y películas. Sin embargo, quizás sea Pennywise el personaje más recordado por la gente. En entrevista para NYTimes Bill contó cómo fue este papel, y como transformarse en él le tomaba más de dos horas, “Normalmente al hacer una película, siempre hay escenas mundanas como, ‘hoy grabo la escena donde tomo café’, pero con este personaje, no había nada de eso. Todo lo que hice me tomaba el 100% de mi energía. Es por mucho, el papel más exhaustivo que he hecho, mental y físicamente.”

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

El six pack de Alexander Skarsgärd y más razones por las que necesitas ver La Leyenda de Tarzán

Nicole Kidman y el beso que dio a Aleksander Skarsgard enfrente de su marido

Este guapo ojiazul es todo un estuche de monerías ya que también es modelo y sabe tocar muy bien la guitarra. Además resultó hacer la mejor interpretación del payaso malévolo de entre cientos de actores. Bárbara Muschietti, la productora de la nueva película quedó sorprendida al realizar los castings y ver el de Bill, “Él entró y nos impresionó a todos porque hizo su propia interpretación de Pennywise en la novela, lo que para nosotros fue de gran ayuda porque estábamos haciendo el casting con el libro en nuestra mente”, continuó, “Él es increíble. Y lo que es aún más increíble es que mantuvo el personaje impredecible, y eso es lo que nos asustó todavía más”.

VER GALERÍA