¡Mejor que película! Esta es la historia de amor de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Existen amores que rompen todos los paradigmas, y que son dignos de cualquier película de Hollywood, este es el caso de la historia de amor entre Michael Douglas y Catherine Zeta Jones quienes al principio jamás imaginaron que tendrían un sólido matrimonio el cual ha durado 17 años y contando. Con 25 años de diferencia entre ambos y un inminente rechazo por parte de Catherine la primera vez que hablaron, las probabilidades de que su relación funcionara no eran muy altas.

“Nos conocimos en 1996 en el Festival de Cine de Deauville”, contó la actriz en una entrevista para CNN con Larry King. “Me habían dicho que Michael Douglas me quería conocer. Yo estaba nerviosa porque no sabía bien qué quería conocer de mí.” En ese entonces el actor se encontraba promoviendo la película A Perfect Murder mientras que Catherine se encontraba en su mejor momento después de protagonizar La Máscara del Zorro. Fueron sus amigos en común, Antonio Banderas y Melanie Griffith quienes hicieron de cupido y los presentaron.

Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaban pues la primera impresión que tuvo la británica del actor, no fue nada buena. “Quede de verme con ella en un bar y me porté como todo un caballero”, contó Michael durante el programa The Jonathan Ross Show en el 2016, “Después de media hora le dije, ‘Sabes, yo voy a ser el padre de tus hijos’. Sonaba bien, pero ella me dijo, ‘Sabes, he escuchado mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, y creo que es hora de que diga buenas noches”. Ella viajaba al día siguiente así que Douglas se apresuró y le mandó un ramo de flores para pedirle perdón.

Y así comenzaron a tener llamadas por teléfono y varias citas pero llevando las cosas con mucha calma. Los dos la pasaban muy bien juntos y decidieron darle una oportunidad a su relación y formalizar las cosas. Al instante, los medios apuntaron a la enorme diferencia de edad entre ellos y se volvieron noticia por eso, pero a ninguno de los dos pareció importarle.

Los rumores de que la actriz de 31 años estaba embarazada comenzaron a dispararse y unos días después de haberse confirmado la noticia, el actor de 56 años le propuso matrimonio a Catherine con un impresionante anillo de 28 diamante pequeños y uno de 10 quilates valuado en un millón de dólares. La pareja se casó casi un año después y le dieron la feliz bienvenida a su hijo Dylan, el progenitor de ella y el segundo de Douglas.

Su familia creció feliz y en el 2003, le dieron la bienvenida a su segunda hija Carys quien llegó a hacer aún más sólida la relación entre ambos. Con altas y bajas, su amor siguió creciendo, sin embargo, en el 2009 tuvieron que atravesar por una de las pruebas más duras. Michael fue diagnosticado con cáncer de garganta. “La parte más difícil es ver a Michael fatigado, porque él nunca está cansado… si algo tiene Michael es fuerza”, dijo Catherine quien nunca dejó su lado.

Douglas fue dado de alta en el 2011, sin embargo los problemas aún no terminaban. Tres meses después, fue la actriz quien necesitaba apoyo mientras se trataba un desorden bipolar y desafortunadamente los dos decidieron tomarse un tiempo separados. La distancia les duró poco y en el 2015 volvieron a estar juntos demostrando que su amor podía ser más fuerte que cualquier problema. Ahora, los dos están más felices que nunca y así lo demostró Catherine hace unos días al publicar una fotografía de ambos en una de sus primeras citas, para felicitar por su cumpleaños a su marido, quien casualmente cumple el mismo día que ella.

