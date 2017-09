Eugenio Derbez y el especial momento en que se enteró que se convertiría en abuelo

La emoción invade el corazón de Eugenio Derbez al hablar del embarazo de su hija, Aislinn Derbez. Él abrió su corazón para contar cómo fue ese instante en que se enteró que se convertiría en abuelo, sorpresa que pudo compartir con su esposa Alessandra Rosaldo, quien celebró por todo lo alto esta noticia. A principios de septiembre, Aislinn reveló a través de las redes sociales los detalles sobre la llegada de su primer bebé, para hacer más emotivo el anuncio, también publicó una fotografía en donde aparecen ella y su esposo, Mauricio Ochmann, dándose un tierno beso.

La extraordinaria anécdota cambió por completo la vida de Eugenio, quien se encontraba de viaje con Alessandra cuando Aislinn los contactó. “Estábamos en Vancouver, viendo la tele, y en eso nos habló mi hija… Nos mandó un video en donde venía el ultrasonido y, de repente, cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido, ella (Alesasandra) tenía el celular en la mano y lo aventó y empezó a gritar de gusto”, dijo el comediante en una entrevista para las cámaras de Ventaneando.

Sin embargo, el protagonista de la película Cómo Ser Un Latin Lover, se sintió confundido, pues no sabía exactamente de qué se trataba. “Yo no entendí, pensé que se había asustado (Alessandra), entonces yo no sabía ni por qué gritaba. No entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’”, comentó. De inmediato, surgieron las preguntas y fue así como se enteró de que se trataba del ultrasonido de su hija, quien por fin estaba embarazada. “Me tardé en entender, no caí…”, señaló.

Esta ha sido una de las mayores sorpresas en la familia Derbez, aunque Eugenio admite que tanto él como su esposa, ya tenían sospechas, pues la protagonista de A La Mala les dio algunas pistas. “Aislinn ha sido una segunda mamá para Aitana, siempre que hemos estado en Los Ángeles se la dejamos a ella y a Mauricio. Desde entonces ya decíamos, estos se ve que ya tienen ganas de tener bebé. Nos dio muchísimo gusto porque se ve que van a ser maravillosos padres…”, confesó Eugenio.

Y como el tiempo se acerca, Aislinn prepara todo para esta dulce etapa, no sin antes pedir los consejos más útiles a la integrante de Sentidos Opuestos. “Ya me pide consejo desde ahorita (Aislinn). Cuando nació Aitana estuvo muy pegada a nosotros… Ella es una mujer con mucha conciencia siempre de todo y así será, una gran madre”, contó Alessandra, también para esa misma entrevista.

