Fernanda Castillo, con el corazón en pedazos, recuerda a sus familiares que fallecieron durante el sismo

Entre las primeras publicaciones tras el sismo del 19 de septiembre, estuvo la de Fernanda Castillo, quien pedía ayuda a través de Twitter para encontrar a sus familiares. La fotografía de Florencia Lorandi Castillo y Martín Vélez Tenorio, recorrieron las redes con la actriz informando que se encontraban en la zona de la calle de Edimburgo, uno de las más afectadas. Desgraciadamente, días después se sabría que la pareja falleció durante el terremoto y hace unas horas, Fernanda tomaría las redes sociales para compartir su enorme dolor en este momento.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos…No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo…Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros”, comienza el mensaje de Fernanda que va acompañado de la imagen de sus familiares. “Hoy me siento más orgullosa que nunca de este país y su gente que se levanta del sufrimiento entre picos y palas. Un México que se une, un México lleno de hermanos que olvidan de dónde vienen, quiénes son y a dónde iban para parar a ayudar entre las paredes de una ciudad caída, que trabajan incansablemente para rescatar, para alimentar, para darle la mano a otro ser humano”.

“¡Sé que Florencia y Martín también se sentirían orgullosos! Gracias a todos los que nos ayudaron a buscarlos hasta el último momento, a los que entregaron horas en el caos para encontrarlos y a quienes han enviado palabras de aliento y abrazo para mí y mi familia. Gracias con todas mis fuerzas a todos aquellos que no han parado de trabajar todos estos días para rescatar a un hijo, una madre, una prima…¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Almudena Suárez, Maluz Suárez, Mariana Hernández, Jorge Guasque y Gerardo del Valle por su empatía, por ayudarnos a recuperar las cosas de mis primos que nos dan algo para sostenernos”, continúa.

“Mi Foren, ¡mi niña! Primer Martín Vélez (como te decíamos los primos de Sonora): Sé que donde estén, están abrazados, SONRIENDO y es así como siempre voy a recordarlos. Así se quedan en el alma de todos los que los amamos y nunca vamos a olvidarlos”, termina el emotivo mensaje de Fernanda.

La familia de Fernanda estuvo volcada en una intensa búsqueda de su prima y su esposo, hasta que se informó que se encontraban en uno de los edificios que se derrumbó durante este sismo. En medio de este enorme dolor, Fernanda no ha dejado de volcar sus redes sociales a ofrecer información de ayuda necesaria tras esta tragedia.