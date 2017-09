Las mil y una noches de Claudia Álvarez y Billy Rovzar

Claudia Álvarez y Billy Rovzar continúan escribiendo las páginas de su historia de amor. Esta vez, la feliz pareja decidió volar a uno de los lugares más sorprendentes del mundo: los Emiratos Árabes Unidos. Sin duda, se trata de una de las experiencias que más emoción ha provocado en los dos, pues no han parado de compartir las lindas postales de este maravilloso viaje lleno de instantes inolvidables.

VER GALERÍA

Para hacer más emotiva esta escapada, visitaron el impresionante desierto de Abu Dhabi. En ese punto, la pareja se hospedó en un exclusivo resort con vistas impresionantes, en donde se tomaron el tiempo para relajarse y disfrutar al máximo de este momento. En algunas fotografías, se observa a la actriz montando un camello, aunque no lo hizo sola, porque la acompañaron sus seres queridos. “De esos momentos que jamás se olvidan. #FamilyTime”, escribió en una de las imágenes.

Por supuesto, la pareja aprovechó este viaje para llenarse de inspiración, y regalarse las muestras de afecto más lindas durante su extraordinaria travesía. En una de las fotografías publicadas por Billy, aparecen los dos en un apasionado beso, con el desierto de fondo. Y claro, no pudo faltar una linda dedicatoria a su amada. “Dicen que también había un atardecer, majestuoso... no me fije, estaba distraído”, escribió.

VER GALERÍA

Otro de los lugares que visitó la pareja fue la mezquita Sheikh Zayed, en ese majestuoso sitio se tomaron románticas imágenes, aunque cuidaron al máximo los protocolos. “Un calor que se sentía, que moría… contigo todo es mejor”, escribió Claudia en una foto en la que aparecen ambos, mirándose de frente y con el imponente templo de fondo. Eso sí, usaron atuendos tradicionales de aquella región, con los cuales hicieron más emocionante el momento.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La ciudad de Abu Dhabi ha enamorado a Claudia y a Billy, quienes disfrutan este instante al máximo. Apenas a principios de septiembre, la pareja celebró nueve meses de casados, motivo que sirvió a Billy para recordar a Claudia, una vez más lo mucho que la ama. “Cada día te acabo de conocer y me gustas mucho, cada día te acabo de conocer y me pongo nervioso, cada día te acabo de conocer y no me puedo creer porque me escogiste a mí. Te amo mi hermosa @claudiaalvarezo #TodaLaVidaTodosLosDias”, escribió Billy.

VER GALERÍA