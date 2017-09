Alan Tacher sobre la partida de su padre: 'Ojalá este dolor no sea para siempre'

La triste partida de su padre, hace tan solo unos días, ha conmovido a Alan Tacher desde lo más profundo. Aunque en un principio decidió mostrarse reservado, ahora el conductor de televisión abrió su corazón para dedicar a su progenitor un conmovedor y lindo mensaje. A poco tiempo del fallecimiento del señor Alejandro, prevalecen los recuerdos de los instantes de convivencia familiar, las divertidas anécdotas y esas memorias de cuando el patriarca solía rodear de amor a sus nietos.

A manera de homenaje, Alan compartió a través de sus redes sociales, un clip en donde aparece el abuelo cargando a su nieta, recuerdo que inspiró al presentador para hacer pública la más sentida dedicatoria. “Papi, mi ‘chief’ como te decía de cariño. Hoy hace una semana que te fuiste, hoy hace una semana que perdí una parte de mi corazón, hoy hace una semana me di cuenta que mi protector de toda la vida se me había ido. Tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas, ¿por qué tan rápido? ¿Hubiéramos podido hacer más? ¿Por qué no te pude disfrutar más tiempo? ¿Quién me va a llamar todos los días para saber cómo estoy? ...”, expresó.

Sin embargo, la presencia de su papá sigue tan viva en su memoria, que confía que sea él quien lo guíe desde donde se encuentre. “Quiero pensar que estás en un mejor lugar. Quiero pensar que algún día nos volveremos a reír juntos. Quiero pensar que me cuidarás desde arriba. Me despierto todas las noches pensando que fue un mal sueño y que todavía estás aquí, que me vas a hablar por teléfono como lo hacías todos los días, que cuando fui a tu casa esta semana a ver tus cosas te ibas a aparecer y darme un fuerte abrazo como siempre lo hacías, que iba a México y nos íbamos a comer a tu restaurante favorito, pero ese mal sueño era una triste realidad”, escribió.

Sin perder las esperanzas, Alan confió en el tiempo, el cual será su mejor aliado, según las palabras compartidas en su emotiva publicación. “Espero que el tiempo me dé la oportunidad de enseñarle a mis hijos y a mis nietos lo que tú me enseñaste…”. Y claro, tampoco pudo contener ese sentimiento, al evocar el instante en que se encontró con su padre previo a la cirugía a la que sería sometido. “Sé que el día que te fuiste antes de esa operación me dijiste: ‘ya me voy y si no regreso voy tranquilo’. Nunca regresaste…”.

Y pese a la dura despedida, Alan conserva el mejor recuerdo de él, siempre guardando en su corazón los momentos de plena felicidad. “Así te voy a recordar, gracioso, divertido, ameno, encantador, el mejor padre del mundo, el mejor abuelo del mundo y el mejor mentor que pude tener”, agregó. En este mismo espacio, aprovechó para agradecer a Dios por la oportunidad de poderse despedir de su papá, quien siempre lo apoyó de manera incondicional. “Y ese es mi único consuelo que me queda papi, que al final estaba ahí abrazándote para decirte cuánto te quería y cuanto te voy a extrañar. Ojalá este dolor no sea para siempre”, finalizó.

