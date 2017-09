Por un problema de salud, sale a la luz que Danilo Carrera sí está casado

Siempre que sea necesario, Danilo Carrera estará junto a sus seres queridos para brindar apoyo, sobre todo si se trata de enfrentar algún momento difícil. En medio de la estabilidad por la que transita su carrera profesional, el actor tuvo que hacer una pausa para atender asuntos personales por los cuales se encuentra demasiado conmovido. Con lágrimas en los ojos, el ecuatoriano dio la triste noticia de su despedida frente a las cámaras del reality show, Bailando Por Un Sueño, del cual formaba parte.

VER GALERÍA

A través de un mensaje videograbado, se observa al actor con un semblante de tristeza y rompiendo en llanto por esta circunstancia. "Hoy fue un día bastante difícil para mí, de los más difíciles que he tenido en mi vida, porque tuve que venir a despedirme de Pamela (su compañera de competencia)". Sin dar mayor explicación, el que fuera villano de la telenovela la Doble Vida de Estela Carrillo, dejó ver que ahora, más que nunca, debe atender sus prioridades. “Yo quisiera poder tener el tiempo de ahorita poder estar en dos lugares, pero es imposible…”, dijo.

El conductor de televisión, Javier Poza, quien está al frente de los micrófonos de esa emisión, dio detalles del por qué Danilo tenía que irse. "La verdad me sorprendió muchísimo. Son razones de muchísimo peso y esas razones tienen que ver con la salud de su esposa…", dijo el comunicador. Lo cierto es que aunque la noticia de su compromiso saltó en mayo, de acuerdo con People, el actor no ha hablado abiertamente del tema y mucho menos confirmado esta noticia.

VER GALERÍA

Sin embargo, el apoyo fue rotundo por parte de la producción, que se mostró agradecida por su fugaz participación en este reality. "A nombre de toda la producción y a nombre de todo este público, le mandamos un fuerte abrazo a Danilo y deseamos la pronta recuperación de su señora esposa", comentó Poza. El aplauso del público en el estudio fue inmediato, pues el ingreso del ecuatoriano a esta emisión fue bien recibido desde el primer momento.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A finales del mes de agosto, Danilo hizo frente a la versión de los rumores que afirmaban que se había casado en secreto con Ángela Rincón. “Yo no lo voy a desmentir y tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí. Tengo muchas cosas que no conocen… a mí me encanta y lo voy a mantener en misterio el tiempo que yo quiera”, declaró en aquel instante para las cámaras del programa Hoy, en el que afirmó que de su vida pública solo se sabía lo que él mostraba a través de sus redes sociales.

VER GALERÍA