Como Romeo y Julieta, Aarón Díaz y Lola Ponce enamorados en Verona

No cabe duda que el amor más apasionado fue el que vivieron Romeo y Julieta en la novela de William Shakespeare, y rindiendo homenaje a estos enamorados, Aarón Díaz y su esposa, Lola Ponce derramaron miel en una noche mágica por la ciudad de Verona, misma que fuera el escenario de inspiración para el dramaturgo inglés.

La pareja se encontraba ahí debido a que la cantante está presentando la Ópera Notredame de París en la Arena de Verona. Y citando una frase en italiano de otra obra de Shakespeare, Lola aprovechó para compartir con sus seguidores una serie de imágenes de ella y su esposo intercambiando tiernos besos. “🎇 'El amor no ve con los ojos, si no con el alma'... (W. Shakespeare) Mi todo 😍 @aarondiaz El amor en el mejor lugar. #romeoandjuliet#verona#withlove”, escribió junto a su publicación. Y así, los dos vestidos como sacados de alguna obra italiana, la pareja cenó en un glamuroso restaurante.

Además de ser un encantador esposo, Aarón es el admirador número uno de su mujer y durante su actuación en la ópera, fue el "reportero" encargado de documentar cada momento. El actor se encargó de tomar varias fotos de Lola a punto de entrar a escena con su vestido de Esmeralda y algunos vídeos, entre los que se ve uno minutos antes de empezar el espectáculo. En este, el actor mexicano sale hablando ante la cámara y dice: “Hay gente afuera (de la Arena) esperando entrar y se van a quedar sin entrada porque está completamente sold out. Para mí es emocionante y yo no estoy arriba del escenario, me puedo imaginar para ellos lo que es, algo único (…) Es hermoso ver cómo la gente es participe de este gran evento. No me queda más que felicitar a Lola y a todos sus compañeros”.

Después de disfrutar y celebrar esa mágica noche de éxito para Lola, la pareja siguió recorriendo las calles de la ciudad italiana tomados de la mano. Tras llevar más de dos años de casados, y desde el 2012 siendo novios, ambos siguen igual de enamorados que el primer día y eso se refleja en cada paso que dan y con cada mirada que intercambian. En otra de las imágenes que publicó la argentina de 40 años, aparecen los dos disfrutando del atardecer y junto a esta, Lola simplemente escribió: “Amor eterno”.

