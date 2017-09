¡Promesa cumplida! Paco Arango hace ‘lo que de verdad importa’ con su cinta con causa Así como lo anunció, el cineasta entregó a 'La casa de la amistad' y al movimiento 'Va por mi cuenta' lo recaudado del total de la taquilla de su última cinta

El sueño se ha cristalizado, luego de anunciar que el monto total de la taquilla de su cinta Lo que de verdad importa sería destina a La casa de la amistad y al movimiento Va por mi cuenta, el cineasta Paco Arango ha cumplido y contribuye, con este granito de arena a estas instituciones que mucho hacen por la niñez mexicana. Emocionado tras entregar los donativos a estas causas, el mexicano habló con ¡HOLA! México.com para dar detalles de este proyecto solidario con el que va recorriendo el mundo y ayudando a los niños de cada país donde se estrena.

Luego de la entrega del cheque, Paco asegura si bien el dinero es de suma importancia, lo que realmente importa en esta acción es darle notoriedad a estas fundaciones que hacen un trabajo importantísimo por la niñez mexicana: “Muy contento, porque aparte del dinero, que claramente este es la promesa, pero también el haber movilizado al país para ayudar a dos instituciones que además reciben más notoriedad. Ya llevo España y México con grandísimos éxitos, menos mal. La película salió la semana pasada en Centroamerica y somos número 1 en taquilla o sea que también yo creo que va a ser otro éxito. Vuelo a Colombia mañana y me queda Brasil, Chile, entonces bien con la película yendo por el mundo y sembrando dinero para los niños de cada país y cansado, pero muy contento”, comentó.

Sobre la respuesta del público mexicano ante la invitación de ir al cine para ayudar, el filántropo aseguró: “Duró 11 semanas en taquilla que es insólito, pero lo más bonito es que la gente se ha dado cuenta de que estas dos fundaciones son necesarias, que tienen que sobrevivir muchísimo tiempo y que son un granito de arena”.

Tras conocer el recibimiento del público y al comprobar que el cine es vehículo muy poderoso para mover corazones Arango expresó su intención de continuar por este camino: “Con ganas de más. Yo creo que el cine es un instrumento muy importante donde tú estás en silencio y te está llegando un mensaje, entonces si encima ese mensaje hace el bien, junta muchos elementos muy bonitos. Yo todavía no tengo la perspectiva de ver lo que está ocurriendo con esta película, pero espero que de aquí a x tiempo se valore y se dé cuenta de que fue algo muy bonito”.

Al cuestionarlo sobre cómo recibieron los niños la noticia de que esta película era un regalo para ellos, Paco Arango aseguró: “Los niños reciben todo, las buenas y las malas noticias con la misma cara, son increíbles, son profesores del amor. Muy contentos, derrochando amor y cariño. Lo mejor de este proyecto es saber que puedo ayudar a un solo niño y para mí eso ya es suficiente”.

Luego de más de 16 años de ayudar, a través de su fundación, y en colaboración de otras instituciones alrededor del mundo, el cineasta recordó el lado más sensible y que sin duda lo ha marcado: “Quizá los niños que he perdido en el camino me han marcado porque, pero tengo un fe muy importante que me permite pensar que son ángeles y que me permite seguir por los niños que me necesitan”.

Aunque en esta ocasión, a través del movimiento Va por mi cuenta, también ayudará a niños en situación vulnerable, a lo largo de su carrera solidaria Paco se ha centrado más en los pequeños que padecen cáncer, una problemática que asegura no debe ser ignorada por nada: “El problemas del cáncer infantil es que nadie quiere mirar el dolor y es comprensible porque la mayoría tienen hijos y pensarlo se te pone la piel de gallina, entonces ese es el problemas cuando tienes una fundación para niños con cáncer, la gente dice qué bonito, pero la gente no quiere mirar y yo creo que hace falta mirar para poder ayudar”. Tras esta cinta que le resultó una caricia al alma, el cineasta se alista para su nuevo proyecto en el séptimo arte, una comedia en la que incorporará elenco mexicano y español.