Un taco, un chile y una China Poblana, ¿Qué prepara Inés Gómez Mont para dar el Grito? Los cinco hijos de la conductora decidieron que este año el festejo en casa será el más original y por eso corrieron a la tienda de disfraces para elegir el atuendo más espectacular para estas fiestas patrias

Listos para dar el Grito de Independencia de la manera más original, los cinco hijos de Inés Gómez Mont quisieron que este año en casa las Fiestas Patrias se festejaran a lo grande. Entusiastas y listos para ofrecer un show casero que su mamá jamás olvidará, los niños corrieron a la tienda de disfraces y eligieron los atuendos más divertidos para mostrar su lado más patriota. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una foto y dos videos de cómo piensan celebrar sus hijos la Independencia del país.

Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 6:22 PDT

La originalidad quedó al descubierto y en esta ocasión los niños no eligieron el típico disfraz de héroe de independencia, pues también quisieron incorporar elementos de nuestra cultura que nos representan. Como si se tratara de un desfile patrio, los niños posaron con sus inigualables atuendos.

Emocionada, Inés presentó a su hija Inesita que se caracterizó como China Poblana; mientras sus trillizos lo hicieron de nuevo y rompieron sus expectativas al convertirse en un taco, un chile y un mariachi. Por último, pero no menos importante, el pequeño Bosco lució un traje de manta que combinó con un zarape.

Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 6:17 PDT

Pero los niños no sólo se limitaron a modelar sus trajes, no, ellos convertidos en un grupo versátil también bailaron a ritmo del Jarabe Tapatio. Dando muestra de su improvisación, los pequeños no necesitaron coreografía, para mostrar que si de zapatear se trata ellos se pintan solos. “Dando todo en la pista 7 am”, escribió la conductora como título del video que ha alcanzado más de 120 mil reproducciones, en menos de cinco horas.

Para que este performance saliera a la perfección, desde hace un par de semanas los niños comenzaron con los ensayos: “Mi trío ensayando para este 15 de septiembre. Contrataciones aquí conmigo, quien los quiere para que animen su evento. Bosco también está incluido en el paquete”, escribió al lado de un clip donde aparecen sus hijos saltando y perfeccionando sus pasos de baile.

