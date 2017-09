Salma Hayek, bellísima a sus 51 años y muy orgullosa de sus canas

El paso del tiempo no es algo que le quite el sueño a Salma Hayek, de hecho, ella se siente muy orgullosa de haber cumplido 51 años y lo presumió por todo lo alto. Sin duda, este es tan solo uno de sus mejores momentos, pues a la par de ser toda una estrella, siempre luce jovial y bellísima, sin dejar de sorprender a todos sus seguidores por el impresionante físico que conserva. Una vez más, la actriz hizo un guiño a este instante de su vida tan especial y para esto reveló una imagen que no pasó desapercibida por nadie.

A través de sus redes sociales, Salma mostró una fotografía de su rostro. Esta postal bien podría ser como cualquier otra, aunque la situación fue completamente distinta, ¿la razón? Ella misma se encargó de hacerla evidente. En la foto, la actriz usa una capucha y deja ver parte de su cabellera oscura, sin embargo, saltan a la luz algunos cabellos más claros: sus canas. Para hacerlo más significativo, ella dio una breve descripción sobre la instantánea, la cual le dio el mejor título a la misma. “Selfie con capucha y canas”, escribió.

La reacción de sus seguidores fue inmediata, pues reconocieron esa seguridad personal que desde siempre la ha distinguido. Lo cierto es que aunque muchas famosas traten de ocultarlo, la mexicana está feliz con la huella que va dejando el tiempo en su melena. Desde siempre se ha sabido que las canas son símbolo de sabiduría y Salma parece abrazar con mucho orgullo esta idea. En la imagen, también se aprecia su semblante relajado, apenas con unas gotas de maquillaje.

A sus 51 años, Salma es una mujer muy activa, a la par de enforcarse en sus proyectos profesionales, disfruta viajar, pasar el tiempo en familia y emprender una que otra aventura extrema, como cuando presumió su experiencia haciendo un poco de canopy. Recientemente dio una grata sorpresa a sus fans al aparecer en bikini, dando un romántico paseo junto a su amado esposo, François-Henri Pinault. “El amor está en el aire, en el agua y en mi corazón”, escribió en una fotografía que publicó de ese momento.

Apenas el 2 de septiembre la también productora celebró sus 51 años de vida. Una de las mayores sorpresas que recibió fue el pastel de cumpleaños que le hizo su hija Valentina. Emocionada, mostró la creación a través de las redes sociales y le dio el merecido crédito a su pequeña. “Gracias Valentina por hacerme este delicioso pastel”, dijo. A la par, publicó un video para agradecer a todos sus fanáticos por las muestras de cariño. “Tuve un cumpleaños maravilloso y uno de los mejores regalos es que ayer mi familia de seguidores creció a 4 millones y medio…”, dijo llena de alegría.

