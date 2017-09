Michelle Renaud y la dedicatoria a su bebé a seis meses de nacido: 'Me tienes perdida de amor'

El tiempo pasa volando y eso lo sabe muy bien Michelle Renaud. La actriz está de celebración, pues se cumple otro mes del nacimiento de su hijo, el pequeño Marcelo, quien llegó al mundo en marzo pasado. Llena de ilusiones, decidió celebrar este instante de una forma conmovedora: dedicando a su pequeño las palabras más emotivas, mismas que compartió con todos sus seguidores en redes sociales. Después de todo, la maternidad ha sido una etapa llena de aprendizaje y amor pleno, algo que además la llena de orgullo.

Con la felicidad a flor de piel, la estrella de telenovelas expresó lo mucho que significa para ella ser mamá, destacando uno de los grandes descubrimientos que la ha marcado para siempre. “¡Hoy mi pedazo de amor cumple seis meses! No puedo creer lo rápido que cambia el tiempo, lo mucho que se puede amar a alguien y, sobre todo, cuando crees que ya no puedes amar más, llega un nuevo día y lo amas el triple…”, escribió en este mensaje, que ha recibido miles de likes y lindos comentarios de sus fans de buenos deseos.

Para hacer más especial el momento, Michelle reveló una fotografía en donde aparece ella, con una gran sonrisa, mientras carga a su bebé. Llama la atención la mirada expresiva del pequeño, que además tiene un par de lindos ojos azules, siendo este uno de sus rasgos más característicos hasta el momento. “¡Me tienes perdida de amor por ti, Marcelo! Y ver como creces tan rápido, lo inteligente que eres, lo hábil, lo risueño (¡tu risa me vuelve loca!), tu carácter tan hermoso, lo amoroso que eres. Todo tú eres lo mejor que me ha pasado…” agregó Michelle, que desde el nacimiento de su hijo no se ha reservado las muestras de amor.

Por supuesto, en esta dedicatoria tampoco pudo faltar un guiño a su gran amor, su esposo Josué Alvarado, quien ha sido el mejor cómplice en esta maravillosa aventura. “Sin duda, son los mejores seis meses de mi vida, ¡@pipooff y tú eres el mejor papá y esposo! ¡Haces que todo parezca tan fácil!”, dijo muy orgullosa. Apenas en mayo, el feliz matrimonio presentó a su hijo en exclusiva a las páginas de ¡HOLA!, en donde platicó de lo fascinada que está con su etapa en la maternidad.

Lo cierto es que han sido meses de fascinantes descubrimientos. Hacer realidad el sueño de ser mamá, es algo que a diario la lleva a construir diversas reflexiones. “Ser mamá me hace sentir súper poderosa. Pensar que en mi cuerpo se formó el ser que más amo, y ahora también es capaz de producir su alimento para que crezca sano, ¡es mágico! Me sorprende aguantar las noches sin dormir y aun así despertar y sentirme muy bien, estar alerta para mi bebé y tener esa comunicación telepática con él para entender por qué llora…”, afirmó en días pasados al revelar una foto en donde aparece amamantando a su bebé.

