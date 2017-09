Fan de mamá y papá, tienes que ver el outfit del bebé de Mila Kunis y Ashton Kutcher

Se conocieron cuando eran adolescentes, Mila Kunis tenía apenas 14 años mientras que Ashton Kutcher tenía 20 y nunca imaginaron que en el futuro formarían una bonita familia. Los dos actuaron en la serie de comedia de That 70’s show en la cual interpretaban a una pareja de adolescentes enamorados, Jackie y Kelso, personajes con los que alcanzaron una gran popularidad, la cual, para sorpresa de ambos, hoy ha llegado hasta su hijo Dimitri.

El actor de 39 años publicó en su cuenta de Instagram hace unos días, la imagen más tierna de su hijo de 9 meses usando una playera de él y su esposa en una escena del popular show de Fox. “Así es, este es el outfit de mi hijo para hoy #that70sshow #kelsoandjackieforever.”, escribió el actor junto a la fotografía en la cual salen impresos los dos actores junto a las palabras “Hello Wisconsin” las cuales también aparecían en el inicio del show. ¿Será que cuando crezca, lo pondran a ver la serie completa?

Durante esa época, ninguno de los dos sabía lo que le esperaba, incluso Ashton ha dicho en varias ocasiones que siempre vio a Mila como "una hermana pequeña". Hoy, han formado una familia y tienen dos hijos, Wyatt de tres años y el pequeño Dimitri y los dos se han estrenado en el papel de padres. Para un programa en The Ellen Show, Ashton confesó qué se sentía ser papá, “Es como si te compraras el celular más nuevo, estas emocionado y estás listo para probar todas sus funciones, y de pronto te das cuenta de que todas sus características no son lo que esperabas pero se ve muy bonito”, además el protagonista de No strings attached confesó que lo mejor de ser padres es su pareja, “Mila es la mejor mamá, yo regreso a casa y pareciera que todo fue de maravilla, y aunque sé que no es así, ella hace que parezca así”.

La clave de que su matrimonio funcione tan bien es que los dos se apoyan en cada aspecto de sus vidas, además entre los dos, hacen lo mejor para sus hijos. Ashton y Mila interpretaron el papel de Jackie y Kelso por casi 8 años, el tiempo que duró la serie, así que crecieron y aprendieron mucho durante esta etapa. Su química en la pantalla chica los llevó a tener una relación amorosa en la vida real en abril del 2012, los dos se complementaron muy bien por lo que en el 2015 decidieron unir sus vidas para siempre y hoy forman una de las parejas favoritas de Hollywood.

