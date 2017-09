Angelina Jolie, la madre más orgullosa junto a sus 'galanes' en una alfombra roja

En su papel de mamá orgullosa, Angelina Jolie hizo una de sus apariciones más inolvidables sobre una alfombra roja, esta vez en la ciudad de Toronto, acompañada de sus adorados hijos. Refugiada en su familia, la actriz ha hecho frente a los diversos acontecimientos que han marcado su vida personal los últimos meses, entre ellos, el de su ruptura amorosa con Brad Pitt en septiembre de 2016. Hoy la realidad es distinta, enfocada en sus proyectos profesionales, da la bienvenida con una gran sonrisa a los nuevos retos, esos que ha compartido con sus seres queridos.

Lo cierto es que su condición de mujer polifacética hoy la llena de grandes satisfacciones. Mientras atiende su hogar y cuida a su familia, se ha hecho tiempo para enfocarse en la realización del filme First They Killed My Father, del cual es directora. Con mucha emoción, acudió al Festival de Cine de Toronto en donde se presentó este trabajo, y no pudo desfilar por este evento sin la compañía de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue verla caminar junto a Pax y Maddox, quienes ya son todos unos adolescentes, que lucen felices compartiendo este momento junto a su famosa mamá. Con el rostro lleno de felicidad, Angelina posó para las cámaras junto a sus dos ‘galanes’, con un semblante de tranquilidad en el que se dibujó su linda sonrisa. Ellos, muy atentos a las fotos, posaron junto a su madre luciendo impecables, cada quien de acuerdo a su personalidad. Maddox con un atuendo más casual y Pax más formal con un traje color azul.

Atrás quedó la dulce infancia de estos dos jóvenes, que también están orgullosos de formar parte de este instante que sin duda será inolvidable. Para la protagonista de Maleficent, es importante que sus hijos se involucren en este tipo de actividades, sobre todo, porque tiene la inquietud de que alguno de ellos pueda trabajar en Hollywood. Por ahora, Maddox ya comienza a dar sus primeros pasos, pues además es el productor ejecutivo del más reciente trabajo de Angelina.

Pero, ¿cómo fue la experiencia de Maddox trabajando en este filme? La misma Jolie lo ha revelado, durante una entrevista concedida a E News! “Maddox trabajó duro. Depende de él. Esta película es muy importante para él, pero creo que sí”, afirmó al hablar sobre el interés que el joven tiene en todo lo relacionado con el mundo de la cinematografía. Entre otras cosas, la también productora espera que sus seis hijos tengan la inquietud de trabajar en algún proyecto creativo en un futuro.

