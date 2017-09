Sin rastro de paperas, Biby Gaytán reaparece guapísima y recuperada Luego de varias semanas de reposo tras haber padecido paperas, la actriz está de vuelta en redes sociales durante una fiesta a la que acudió de la mano de su esposo Eduardo Capetillo

¿Cuáles paperas? A sólo unos días de que Eduardo Capetillo tuviera que asistir solo a un evento debido a que su esposa Biby Gaytán, según dijo, se enfermó de paperas, la actriz reaparece más guapa y recuperada que nunca. Después del reposo recomendado por el médico, Biby ha comenzado a retomar sus actividades normales y este fin de semana se animó a acompañar a su esposo a una fiesta, donde como de costumbre lució guapísima.

Ya sin rastro de la enfermedad, Biby protagonizó un divertido boomerang, en el que se ve bailando en su asiento al lado de “su mejor amigo” como describió a su esposo, pues tras 23 años de matrimonio, lo de Biby y Eduardo es sin duda amor del bueno.

Fue su esposo quien informó hace un par de semanas del estado de salud de Biby, quien se dejó consentir por su esposo e hijos, quienes convirtieron su rancho en el Estado de México en una fortaleza para que la actriz se recuperara: “Antes que nada una disculpa porque Biby, mi mujer, pues iba a estar aquí acompañándonos”, comentó durante el evento en el que fungió como conductor. En un tono relajado y mostrando su lado más cómico comentó a alguien del público: “Neta güey, no me vas a creer lo que le pasó, le dieron paperas. Neta ahí sí dije no manches rejuveneció mi vieja”, dijo sonriente.

Luego de que Eduardo anunció el motivo por el que Biby no se había dejado ver descubrimos por qué tampoco había compartido nada en redes sociales, hasta ahora, que hace su triunfal regreso de la mano de su esposo. Una de sus últimas publicaciones antes de enfermarse fue durante el cumpleaños número 23 de su primogénito, Eduardo, quien celebró un año más de vida el pasado 17 de agosto.

Convertido ya en todo un hombre, el primogénito de la actriz ya es toda una celebridad en redes sociales donde comparte sus pasiones, como su gusto por las motos. El pasado fin de semana, el joven realizó con un grupo de buenos amigos una rodada en moto que no dudó en compartir en Instagram. También en días pasados publicó su encuentro con la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

