William Levy y su ‘dream team’ se convierten en la brigada más solidaria tras el paso del huracán El actor, Elizabeth Gutiérrez y sus hijos pusieron manos a la obra y tras el paso de Irma por Florida comenzaron con las labores de limpieza

Después de la devastación que provocó el paso del huracán Irma en Florida, William Levy y su dream team, pusieron manos a la obra y demostraron que en la unión está la fuerza. Con toda la actitud de ayudar a la comunidad que resultó afectada por este desastre natural, que se sintió con toda su fuerza en casa del actor, el cubano, Elizabeth Gutiérrez y sus dos hijos se sumaron a una brigada improvisada de vecinos que se dedicaron tras la tormenta a limpiar los espacios comunes.

VER GALERÍA

Con la herramienta necesaria para quitar los árboles que derrumbó el huracán, el actor demostró que ante este tipo de emergencias todos somos iguales y, como cualquier vecino puso su granito de arena para recuperar los sitios más afectados. “Al mal tiempo buena cara, ayudando y recibiendo ayuda de amigos, vecinos. Estos son los tiempos que nos unen. Thank you”, escribió al lado de un video en el que se le ve cortando uno árbol que obstruía el camino.

Ante la situación, William encontró el momento exacto para enseñarle a sus hijos la importancia de empatizar y solidarizarse con los afectados de esta catástrofe natural que vivieron en primera persona los Levy. En el clip aparece el actor y su hijo retirando troncos y a su esposa e hija recogiendo hojas de todos los árboles que se vieron dañados tras las fuertes ráfagas de vientos que acompañaron al huracán.

Una publicación compartida de William Levy (@willevy) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 2:26 PDT

En otro video William muestra cómo quedó la entrada de su casa donde cayeron varios árboles: “La entrada de la casa completamente bloqueada por los árboles destruidos por el huracán Irma, después de todo estamos bien gracias a Dios. Espero que todos se encuentren bien”, escribió como título del clip en el que se ven a sus hijos intentando atravesar la entrada entre los árboles.

Por su parte, Elizabeth también publicó una serie de fotos y videos con los que transmitió el sentimiento de unidad que nació de este fenómeno natural: “La tormenta se acabó y lo más lindo es ver cómo nos damos una mano para ayudarnos. Thank you my friend @Jeanettevgarcia”, escribió cómo título de una foto en la que se ve de espaldas a su hija Kayley y a una de sus amiguitas trabajando en retirar las hojas de los árboles.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de horas de trabajo, William, su familia y ayudantes terminaron con esta primera jornada de limpia. A través de un video, la actriz compartió la graciosas huida de esta brigada de solidaridad: “Y tan tan… así terminamos”, escribió al lado del clip en el que se ve a todos retirarse en una camioneta.