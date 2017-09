¡Todos para una! Angelina Jolie y sus hijos acaparan miradas en el Festival de Toronto La actriz y sus hijos robaron cámara al asistir a dos estrenos de este fiesta del cine donde demostraron que la unión hace la fuerza

La tempestad ha pasado, tras la comentada separación y el difícil proceso de divorcio por el que atravesaron en un principio Angelina Jolie y Brad Pitt, la calma ha vuelto a la vida de todos los protagonistas de esta historia, sobre todo a la sus hijos, con quienes ha acaparado miradas durante el Festival de Cine de Toronto.

Acompañada por cuatro de los seis hijos que tuvo con Brad Pitt, Angelina se convirtió en la más fotografiada durante el estreno de The Breadwinner. Ataviados en sus looks más casuales, Zahara, de 12 años; Shiloh de 11 y los gemelos Knox y Vivienne, de 9, se convirtieron en los acompañantes de lujo de su mamá, quienn lució un conjunto blanco firmado por Givenchy que complementó con joyería de Butani.

Más tarde, el clan volvió a aparecer sobre la red carpet para la presentación de la cinta First they killed my father, donde vestidos de gala, los niños posaron al lado de su mamá quien lució regia ataviada en un elegante vestido negro.

Desde hace unas semanas, Jolie y sus hijos han comenzado un tour de festivales de cine que los ha convertido en los más fotografiados las últimas semanas. La semana pasada, Angelina y los chicos asistieron al festival de cine de Telluride, hasta donde viajaron para el estreno de la cinta First they killed my father, proyecto en el que participó Maddox, el hijo mayor de la actriz.

Los niños se han convertido en la mejor porra de este proyecto donde no sólo apoyan el trabajo de su mamá, también el de su hermano mayor. Con este proyecto, Angelina Jolie quiso rendirle un homenaje a Camboya, país en el que adoptó a su hijo Maddox: “Quería que mi hijo supiera cómo son sus compatriotas”, comentó respecto a la historia basada de Loung Ung, una sobreviviente del terror y genocidio de Khmer Rouge, que se vivió en los años 70.