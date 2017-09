¡Duelo de pancitas! Así presume Aislinn Derbez la primera foto de su embarazo Emocionada, la actriz compartió la primera imagen en la que presumió cómo luce su cuerpo con 16 semanas de gestación

A unos días de haber hecho pública la dulce espera de su primer hijo con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez comparte la primera imagen de su pancita, en una foto en la que posó al lado de su marido. Ya en el mensaje con el que anunciaron la buena noticia el actor había dejado claro que el bebé estaba creciendo muy rápido y se nota, pues en esta instantánea que compartió la actriz en una de sus historias de Instagram, se aprecia ya la pancita que comienza a notarse.

VER GALERÍA

Siempre cómplices, Aislinn quiso que la primera imagen que compartiera de su embarazo fuera al lado de Mauricio, quien aunque tiene un abdomen de acero se esforzó para aparentar un poquito de panza y no dejar atrás a su mujer, quien está disfrutando al máximo los primeros cambios en su cuerpo.

En la imagen aparece Aislinn luciendo un top negro con el que dejó al descubierto cómo luce su anatomía en la semana 16 de gestación. En la imagen aparece la actriz fundida en un beso con su esposo, quien para demostrar que también tiene pancita, apareció sin camisa y aunque intentó sacar la panza, en realidad sus abs bien delineados no desaparecieron.

VER GALERÍA

Fue el pasado 6 de septiembre cuando Mauricio Ochmann tomó por sorpresa a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con quienes compartió la feliz noticia de que él y Ailsinn se convertirán en papás. A través de un emotivo mensaje, el actor dio detalles del feliz estado de su esposa.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

“Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que ¡amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas y como no se podrá ocultar más porque el bebé está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y ¡a todos los que nos siguen! Te amo @aislinnderbez . (No quisimos dar ninguna exclusiva y preferimos usar este medio para compartir detalles futuros.) Gracias por su comprensión”, escribió Mauricio al lado de una imagen al lado de Aislinn durante sus viaje a Costa Rica.