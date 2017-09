¿Qué enfermedad tiene a Biby Gaytán en reposo? Eduardo Capetillo la revela El actor aseguró que su mujer no lo pudo acompañar al homenaje póstumo que le organizaron al fallecido actor Gerardo Gallardo porque tiene paperas

Desde que unieron sus vidas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son inseparables. Es casi un hecho siempre verlos juntos en los eventos públicos a los que asisten, de ahí que el hecho de que la actriz haya brillado por su ausencia durante el homenaje póstumo al fallecido actor Gerardo Gallardo, en el que participaría la pareja, pero al que no asistió Biby, ¿la razón? su esposo la reveló de manera un tanto graciosa.

Antes de que la prensa comenzara a especular sobre las razones por las que la actriz no asistió de la mano de su esposo a este evento, Capetillo hizo frente a los cuestionamientos y dejó claro que nada tenía que ver con problemas de pareja: “No van a creer lo que le pasó a mi vieja, neta, de verdad no es broma. Le dieron paperas, ¡No manches!”, comentó el actor en este evento, según reporte People en Español.

“Antes que nada una disculpa porque Biby, mi mujer, pues iba a estar aquí acompañándonos”, comentó durante el evento en el que fungió como conductor. En un tono relajado y mostrando su lado más cómico comentó a alguien del público: “Neta güey, no me vas a creer lo que le pasó, le dieron paperas. Neta ahí sí dije no manches rejuveneció mi vieja”, comentó gracioso el actor.

Aunque no especificó cómo sigue, su sonrisa nos hace pensar que todo está bajo control y que no asistir simplemente fue un acto de precaución, pues de acuerdo con el sitio People en Español, desde el pasado 31 de agosto, la actriz guarda reposo y ha tenido que lidiar con la fiebre y los malestares propios de esta enfermedad.

Como desde el primer día en que comenzaron su historia de amor Eduardo ha estado al pendiente de su mujer a quien cuida en el rancho que la familia posee en el Estado de México y que se ha convertido en el gran refugio de la actriz ante esta enfermedad. Apenas en junio pasado, los actores celebraron su aniversario de bodas número 23, una fecha que Biby aprovechó para compartir con sus fans varias fotos de su boda.