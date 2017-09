¿Celos? Así reaccionó la hija de Marisol González ante el embarazo de su mamá Aunque reconoció que al principio su primogénita se puso un poco 'celosa', ahora está tan emocionada como ella por la próxima llegada de su hermanita

La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría, pero en ocasiones llegar a quitarle a alguien el trono de hijo único no es algo sencillo. A semanas de haber anunciado la dulce espera de su segunda hija con el exfutbolista Rafa Márquez Lugo, Marisol González da detalles de su embarazo y confiesa cómo se sintió su primogénita ante la noticia.

VER GALERÍA

Como es normal, Marisolcita, en un principio se sintió un poco incómoda ante la situación; sin embargo, a decir de su mamá, en cuanto le explicaron la situación lo entendió a la perfección y como toda la familia está entusiasmada con su debut como hermana mayor.

En una entrevista para el programa De primera mano, la conductora dio detalles de cómo tomó la noticia su hija: “La verdad muy feliz, sobre todo por mi familia, por mi bebé por cómo lo está tomando, en un principio sí se puso muy chipil, pero ahorita está como cada día más ansiosa de la espera. Me siento feliz por esa parte, era la única parte que me hacía falta sentirme realizada en mi vida personal porque no hay nada más bonito que la familia”

VER GALERÍA

Sobre cómo tomó la noticia su esposo de que será otra niña Marisol comentó: “Otra niña, pobre de mi esposo ya le rompimos sus ilusiones del hombre. Quiere el niño, pero bueno, ya veremos después, ahorita por lo menos viene sana, viene todo muy bien gracias a Dios y seguramente. Como me decía el ginecólogo al principio, no sé si sea niña o niño, pero viene tremendo o sea, se mueve muchísimo”, comentó divertida.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

A diferencia de su primer embarazo, la conductora asegura que este lo ha podido disfrutar al máximo y no ha interferido en sus labores: “Mi primer embarazo fue de alto riesgo y la pasé bastante mal, ahora lo he disfrutado mucho más porque he podido hacer mis actividades normales sí puedo trabajar. Sí me dieron muchas nauseas, muchos achaques al principio, pero cada vez me voy sintiendo con más energía”, comentó la conductora quien se encuentra en su cuarto mes de gestación.