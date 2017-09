EXCLUSIVA HOLA.com con Megan Fox: 'A mí no me importa ser sexy, eso es subjetivo'

Para Megan Fox, ser sexy es algo subjetivo… e incluso una cosa que no le importa tanto. Eso fue lo que la actriz de 31 años nos reveló durante su visita a la Ciudad de México para el Fashion Fest de Liverpool, en donde afirmó que ser considerada como una actriz sensual es más que un atributo, una estadística.

“La mayoría de estas listas de sexy son de 100, entonces tienen que poner a 100 personas y pues no hay tantas actrices en Hollywood, ¿cierto? La probabilidad es que acabes en ellas varias veces. Así es como yo lo siento. Las estadísticas estaban a mi favor. Creo que es neutral, no es ni positivo ni negativo. Lo que importa es cómo lo percibes y lo que haces con él. A mí no me importa. Ser sexy es muy subjetivo”, contó Megan en exclusiva a Hola.com México.

Como todas, Megan admite que suele sentirse insegura, algo que controla manteniendo los pies en la tierra y conectándose con ella misma. “Cuando me vuelvo muy cerebral en mi cabeza y me lleno de ansiedad, obviamente no me siento segura y no me siento sexy entonces es muy difícil estar frente a la gente porque no me siento como yo misma”, confesó.

Aunque Megan declara que la moda nunca ha reinado su vida, admite que su manera de verla ha cambiado gracias a 3 factores muy importantes: sus hijos. “Uno de mis hijos está muy metido en la moda y veo cómo es capaz de expresarse con la ropa que elige. […] Puedo apreciar cómo tu humor se refleja en lo que te pones y también me ha pasado lo opuesto. Como, por ejemplo, si uso gris, mi humor se siente gris pero si uso rosa, me siento más feliz y extrovertida. Entonces para mí, la moda influye en cómo me siento”, nos dijo la actriz.

Y es que, a pesar de ser ‘criticada’ por disfrazar a uno de sus hijos con el vestido de Elsa de Frozen, ella sólo está para “alentarlos y para proveer un ambiente en el que puedan crecer, no estoy aquí para restringirlos […] Siento que los niños son criaturas creativas y no deberíamos tratar de limitar cómo se expresan y no importa cómo quieran jugar, cómo se quieran vestir”.

La actriz, quien describió su look con el que hizo la entrevista –compuesto de un saco y pantalones polipiel negros- como una vestimenta en la que se siente “fuerte, poderosa, como una hechicera del inframundo”, admitió que por más que se esfuerce, siempre acaba descuidando algún aspecto de su vida: “siempre hay algo que queda desatendido […] Es muy difícil equilibrar… Tener hijos y trabajar. Y hasta el momento he sentido como si tuviera que tomar una opción entonces estoy trabajando en integrarlos pero sí ha sido un reto. Es difícil”.

Sin embargo, si Megan tuviera que escoger, su familia siempre va antes que todo, expresando que sus hijos “son como espejos que se reflejan frente a ti. Reflejan todas tus debilidades y problemas que quieres evitar y entierras entonces te obligan a crecer como ser humano”.

Eso sí… la famosa siempre trata de mantener su equilibrio espiritual, llevando un estilo de vida holístico e incluso esotérico, conociendo alguno que otro aspecto de la lectura de mano, por lo que no perdimos la oportunidad de que nos leyera nuestra suerte. “Me tomaron una foto con un libro que literalmente se llamaba ‘Lectura de manos para idiotas’ entonces no soy muy buena en eso, pero puedo intentarlo. Tu mano dominante muestra tu vida y la otra tu potencial y las cosas que están predestinadas a sucederte”, nos contó.

