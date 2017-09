La simpática respuesta de Jacky Bracamontes a quienes aseguraron que estaba embarazada

Si bien la maternidad es algo que entusiasma y llena de felicidad a Jacqueline Bracamontes, tiene muy claros sus planes en este terreno. En varias ocasiones ha demostrado que es una mamá polifacética, pues a la par de cuidar a sus niñas se enfoca por completo a sus proyectos profesionales. Y aunque al parecer ya domina esta tarea, ¿estará en sus planes tener otro hijo? Ella misma respondió a la prensa, luego de que hace unos días la persiguiera un rumor que aseguraba que estaba en espera de otro bebé.

Con ese sentido del humor que la caracteriza, Jacky hizo frente a los reporteros que la cuestionaron sobre ese supuesto embarazo, luego de que hace algunos días circulara en la red una imagen en donde aparece con el vientre un poco abultado. “¿Cómo les explico que gracias por haberme dicho gorda? Gracias a que empezaron a decir eso le tuve que bajar a las tortas ahogadas…”, dijo entre risas para luego explicar más a fondo lo que ocurre. “Soy mamá de tres y no tengo el abdomen de acero que quisiera tener, pero no estoy embarazada”, afirmó.

Y pese a no estar embarazada, la también actriz parece no perder la ilusión de algún día poder dar la bienvenida al cuatro bebé, aunque eso por ahora no es prioridad. “Estamos en pláticas Martin y yo, porque les tengo que confesar que tres hijos es muchísimo. Obviamente a los dos nos encantaría tener un niño, pero la realidad es que puede venir una niña…”, contó sin dejar de hablar de cómo es la comunicación con su esposo sobre este tema. “Yo lo que le digo (a Martín), ‘ok, vamos a pensar, pero mi límite es cuatro, es tu última oportunidad porque el hombre es el que pone el sexo’”, dijo.

Lo cierto es que Jacky tiene una figura envidiable. Es común que cada que sale de paseo familiar presuma su cuerpo en bikini, siempre sonriente y rodeada del amor de toda su familia. Además de hacer ejercicio, seguir una dieta balanceada es parte de las cosas que hace la actriz, para lucir bella en todo momento.

Jacky siempre ha expresado que ser mamá es una de las cosas más lindas en su vida. Ahora, disfruta compartiendo lindos instantes junto a sus pequeñas: Caro, Jacky y Renata, que además han demostrado tener amor por la adrenalina como su papá, Martín Fuentes, con quien aman salir de paseo para montar en moto acuática, practicar kayak o simplemente visitar alguna reserva natural en cualquier lugar del mundo.

