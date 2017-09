Mark Tacher asegura que entre sus planes no hay boda con su novia Después de cuatro meses de amor, el actor y Cynthia Alesco se dicen felices por su relación, pero sin prisa de llegar al altar

Han pasado apenas cuatro meses de que hicieran público su noviazgo en redes sociales y el amor crece cada día más. Más cómplices que nunca, Mark Tacher y su novia, la también actriz Cynthia Alesco confesaron que aunque están felices no tiene planes de boda, por el momento. Listos para dejarse sorprender por la vida, los novios comentaron que prefieren ir paso a paso.

De la mano de su chica, el actor reveló al programa De Primera Mano sus planes a futuro con ella: “No estamos planeando eso, como decimos, o como dice mi mujer, obviamente nos va llevar la vida y a donde nos lleve obviamente vamos a ir porque estamos muy contentos y muy tranquilos de estar juntos, ¿no?”, comentó.

Ante la pregunta de si planean boda, el actor fue cuestionado sobre su pasada relación con Cecilia Galliano, a quien le entregó un anillo de compromiso, pero la boda no se llevó acabo. Más que darle importancia a cosas del pasado, Mark dijo: “No, ¿por qué ciscado? La verdad yo qué, ahora sí que yo no lo he experimentado. Creo que poco a poco, inevitablemente, uno va creciendo y va obteniendo ciertas experiencias que lo hacen recapacitar, te hacen cambiar ciertas cosas y la verdad es que hoy me encuentro en una época muy plena de mi vida”.

Sobre su relación con la prensa, que lo ha atacado en su relación, Mark dijo: “Yo soy un partidario de que la vida privada hay que mantenerla afuera de las cámaras, ¿no? Entonces, pues poco a poco nos hemos ido entendiendo en todos los rubros de la prensa, entre amigos, de que mi vida privada es nuestra. Al final de cuentas estamos muy agradecidos por todo el apoyo que siempre nuestro público y nuestra gente nos da”.

