¡Papá celoso en acción! Pato Borghetti y sus lecciones anti chicos a Gia El conductor ha querido empezarle a enseñar a su hija cómo debe reaccionar, en un futuro, ante las propuestas de sus pretendientes. La palabra mágica siempre es 'no'

Ser papá es sin duda una de las experiencias más increíbles que ha experimentado Pato Borghetti, para muestra la excelente relación que tiene con Santino, el hijo que tuvo con Grettell Valdez, quien se ha convertido en su más grande cómplice. Pero bien dicen que no es lo mismo criar a un niño que a una niña y vaya que el conductor lo ha comprobado. Ahora que tiene a Gia, su hija con Odalys Rámirez, el argentino ha tenido que crear nuevas estrategias para, desde los primeros años de vida, mostrarle cómo debe actuar una damita en la edad adulta ante los pretendientes.

Convirtiendo sus lecciones en toda una tendencia, Pato creó el hashtag #Papáceloso, que acompañó con dos videos en los que mostró a sus más de 240 mil seguidores cómo a su corta edad (tiene un año cinco meses), Gia ya sabe cómo enfrentar las propuestas indecorosas de los chicos. Como si se tratara de una divertida sección del programa Venga la Alegría, Borghetti explicó a sus fans paso a paso cómo debe reaccionar, en un futuro, Gia ante este tipo de provocaciones.

“Bueno aquí estoy entrenando a Gia para saber qué tiene que hacer cuando un chavo le pida que le dé un beso, ¿ok? Gia, ¿me das un beso?”, se escucha decir al conductor quien gira la cámara para tomar la carita de su hija quien tiernamente contesta “no”, a lo que Pato responde “muy bien mi amor, muy bien mi vida”, comenta orgulloso el argentino a quien vaya que le están resultado estas lecciones.

Pero Borghetti piensa en todo y no quiso quedarse con el primer no de Gia, pues como buen hombre sabe que algunos galanes no preguntan a las chicas y se atreven a robar besos. Ante esta otra posible situación, Pato decidió ejemplificarlo con otro divertido video. “Lección número 2. Si el chavo se acerca para robarte el beso, ¿qué hay que hacer?”, se escucha decir a Borghetti quien se acerca a Gia y le dice “Dame un beso”, a lo que la niña responde con un tierno “no”, “¡Dame un beso!” se escucha decir más energético a Pato a lo que Gia dice “no” y voltea su carita. “Voltearle la cara, excelente muy bien mi vida”, finaliza el conductor.

Esta no es la primera ocasión que Pato da una probadita de cómo está educando a Gia para prepararla la época de los pretendientes. Las lecciones del papá celosos comenzaron desde hace varios meses, incluso cuando la bebé todavía no caminaba, cuando en una ocasión, utilizando una pera de boxeo, el argentino le mostró a su bebé cómo debía pegarle a los chicos que le pidieran su teléfono.