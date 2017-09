George Clooney revela detalles de cómo es la personalidad de sus mellizos, Alexander y Ella

George Clooney y su esposa Amal disfrutan su reciente paternidad, por supuesto, cuidando al máximo su vida privada. A pocos días de haber retomado sus actividades públicas, y luego de haber protagonizado su primera alfombra desde que nacieron sus mellizos, hay noticias nuevas sobre los bebés: Alexander y Ella. Esta vez, el actor ha sido el encargado de revelar algunos detalles de sus hijos, quienes apenas tienen 12 semanas de haber nacido.

¿Cómo es hasta ahora la personalidad de los bebés? Clooney reveló este misterio, durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde presenta su más reciente filme titulado Suburbicon, del cual es director. Con plena seguridad, describió a cada uno de sus bebés, empezando por Alexander. “Ya es todo un hombre”, dijo el actor, al mismo tiempo que compartió con su colega Matt Damon,-que se encontraba presente-, otros comentarios sobre el pequeño. “¡Es un alce! Literalmente, él solo se sienta y come…”, dijo en la entrevista concedida a Entertaiment Tonight.

Y claro, también dijo algo sobre su hija Ella, a quien describió como más parecida a Amal. “Es muy elegante y todo miradas. Se parece a Amal, gracias a Dios”, comentó entre risas el afamado actor de Hollywood, que vive con plenitud este instante que lo llena de orgullo. Entre otras cosas, dio detalles de los nombres de los pequeños, y asegura que en realidad no hubo un esfuerzo tan grande a la hora de hacer la elección de los mismos. “Sabemos que estos niños van a estar bajo la lupa y cada uno de sus movimientos será juzgado, así que decidimos, al menos, darles tranquilidad con los nombres. Buscamos nombres normales. No teníamos mucha inspiración. No fue por Alejandro Magno y por Ella Fitzgerald”, aseguró.

El sábado 2 de septiembre, Clooney y su esposa Amal desfilaron, por primera vez desde que son padres, por una alfombra roja. El inolvidable momento tuvo lugar en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Para esta ocasión, ella usó un vestido de la firma Versace en color lila, con el que dejó ver que mostró que ha recuperado su figura. Mientras tanto, él llevó un traje Armani, con el que logró resaltar su porte y elegancia.

La historia que ha vivido el feliz matrimonio en su rol de papás está llena de instantes únicos, como cuando el ganador del Oscar por su participación en la cinta Syriana, se hizo plenamente consciente que por fin se había convertido en padre. “Me di cuenta que era verdad justo en el momento que nacieron. Nada es tan real hasta el momento en que los ves allí, sonriendo y llorando…”, explicó.

