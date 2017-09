Angelina Jolie a un año de su ruptura con Brad Pitt: 'No me gusta estar soltera... es lo más difícil'

Atrás quedó el rompimiento amoroso que marcó para siempre la vida de Angelina Jolie y Brad Pitt. A casi un año de que la decisión fue tomada, la actriz ha ahondado en algunas reflexiones, esas que han influido en el tránsito de sus emociones, en medio de una etapa que simplemente no ha sido fácil de superar. Por ahora, ella mantiene la cordialidad con su ex, pues ambos han acordado que trabajarán por el bienestar de sus amados hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Sin embargo, hay cosas de las que todavía vale la pena hablar y Angelina no se las ha reservado.

En una reciente entrevista, Jolie abrió su corazón y reveló cómo se siente en este momento, luego tras un periodo de vivir separada. “No me gusta ser soltera. No es algo que yo quería. No hay nada lindo de eso. Es lo más difícil…”, expresó la estrella de Hollywood, en una reciente entrevista concedida a The Telegraph. En contraste con todo esto, trata de enfocarse en sus proyectos profesionales y en el amor y cuidado por sus hijos, con quienes disfruta al máximo cada día de su vida.

Como parte de la promoción de la más reciente cinta que ella coescribió, produjo y dirigió, First They Killed My Father, Angelina retomó su contacto con la prensa, aunque la situación es distinta a la de hace unos ayeres. “Esta es la primera vez que he estado haciendo esto en mucho tiempo. No es fácil. Estoy un poco tímida esta vez, porque no soy tan fuerte por dentro como había sido en el pasado”, confesó la protagonista de Maleficent al medio antes citado.

Sin omitir detalles importantes de su vida personal, la actriz también ahondó en temas relacionados con su estado de salud. “Emocionalmente este ha sido un año muy difícil. Y tengo otros asuntos de salud. Así que mi salud es algo que tengo que monitorear”. Además, reflexionó sobre la importancia de mantenerse relajada, siempre regalando una sonrisa a sus seres queridos. “Solemos estresarnos y nuestros hijos sienten nuestro estrés, cuando ellos necesitan sentir nuestra felicidad. Incluso, si te encuentras en un proceso de quimioterapia, necesitas encontrar la habilidad de amar y sonreír…”, dijo.

Pese a su sentir, Angelina retoma su vida mirando de frente y dando pasos firmes. Tampoco descuida su espacio más amado, el hogar. “Voy a clases de cocina. Cocinar es de esas cosas que uno hace cuando estás comodo con tu vida y te puedes tomar el tiempo. Pero de alguna manera soy un poco impaciente…”, señaló la actriz, quien le da todo el crédito a sus hijos cuando ellos le dan sugerencias de cómo mejorar los platillos que prepara.

