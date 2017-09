Alessandra Rosaldo y la romántica felicitación a Eugenio Derbez: 'Te amo con toda mi alma'

Rodeado de todo el amor de su familia, Eugenio Derbez le dio la bienvenida a un año más de vida, a sus dulces 56. Las felicitaciones, los abrazos y los emotivos mensajes no pudieron faltar, sobre todo el de una de las personas más especiales para él, su esposa, Alessandra Rosaldo. El cariño que existe entre los dos cada día se fortalece más, pues a la par disfrutan una linda paternidad que los ha llevado a vivir una extraordinaria aventura junto a su amada pequeña Aitana.

Para hacer más emotivo este instante, Alessandra abrió su corazón con una linda dedicatoria a su esposo, la cual hizo pública a través de las redes sociales. “Cada vuelta que le damos al sol, ¡mi amor por ti crece más y más!...”, escribió la integrante de Sentidos Opuestos, quien dio el “sí, acepto” al comediante en el año 2012. Todos estos años han sido maravillosos, pues ambos han crecido no solo en lo personal, también cada uno,-desde sus ámbitos-, en el terreno profesional.

Y claro, con buenos deseos y una declaratoria de amor, Alessandra selló este tierno mensaje que ha acumulado miles de likes. “Que esta vuelta esté llena de momentos mágicos y maravillosos juntos. Te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños, mi amor @ederbez #FelizCumpleañosEugenio”, dijo la cantante, quien nunca ha parado de mostrar lo feliz y enamorada que se encuentra del padre de su hija, quien hoy simplemente es su cómplice más grande de sueños.

Una publicación compartida de ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 8:38 PDT

El toque más especial en esta dedicatoria fue el breve clip con el que acompañó sus dulces palabras. En un video de tan solo unos segundos, Alessandra publicó fotografías del álbum familiar en donde aparecen los dos en un tierno beso, haciendo caras chistosas, y hasta una de Eugenio cargando en sus hombros a Aitana. Por supuesto, tampoco pudo faltar la foto de la mascota familiar. “Hoy te celebramos una vuelta más al sol, y en especial porque eres una persona que nos hace reír y nos ayuda a reducir la presión arterial, que predica con el ejemplo, una persona que cuida a todas las especies. Porque eres la persona que hace de este mundo un lugar mejor. Gracias por hacer de mi mundo, el mejor lugar del mundo”, escribió la también actriz.

Las felicitaciones y agradecimientos de todos los fanáticos fueron constantes, por esa razón Eugenio no pudo contener la emoción y agradeció a sus seguidores de manera rotunda. “Quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito, amigos, fans, familia… gracias por tanto amor, tanto cariño y cosas lindas que me escriben y los quiero mucho”, dijo el también productor quien agregó que festejaría junto a su amada esposa con una escapada al cine para ir a ver la cinta Hazlo Como Hombre, que este fin de semana se estrenó en los Estados Unidos.

