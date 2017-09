Entre bailes y máscaras, la fiesta más divertida de William Levy por su cumpleaños

Nadie sabe echar fiesta mejor que los cubanos y como esto lo sabe muy bien Elizabeth Gutiérrez, quiso sorprender a su esposo, William Levy con una divertida fiesta llena de música, color y ritmos latinos. El actor cubano cumplió 37 años el pasado 29 de agosto, y después de festejar en familia, con sus hijos, Kailey y Tophy, ese día, ahora tocó celebrar a lo grande con el Carnaval como temática.

La actriz y modelo fue la encargada de compartir los momentos más espectaculares de la noche en sus redes sociales. Llevando un sexy vestido corto de encaje negro con transparencias y abertura en la pierna, Ely lució espectacular para consentir a su amado. William por su parte, también iba totalmente vestido de negro con una boina incluida en su look. La pareja posó muy sonriente en medio de unos súper producidos animadores de fiesta que llevaban plumas verdes y amarillas, zancos y antifaces para ir a juego con el tema de la celebración.

Con un espectacular pastel de 4 pisos y una mesa llena de los postres y dulces más ricos, William e dio la bienvenida a todos sus invitados, entre los que por supuesto, no podían faltar sus hijos. Ely compartió una tierna imagen de ella abrazando a su primogénito, “¡Estos abrazos son los mejoressss! Te amo, forever and ever, ¡¡amor mío!! #toty #mybaby #mommasboy”, escribió la estadounidense junto a la fotografía de Cristopher.

William fue el más contento y festejado de la noche y muy agradecido con su esposa, la lleno de abrazos toda la noche. En otra de las fotografías compartida por Elizabeth, salen ambos guapísimos en un romántico abrazo y tan sonrientes como siempre. Demostrando el enorme amor que se tienen, la guapa mujer de 38 años escribió junto a la instantánea, “Estos abrazos también están muy ricos 😍♥️😝 @willevy #HappyBirthdayMrLevy #celebrandolavida #blessed”.

Toda la semana estuvo llena de celebraciones pues además de haber festejado a el patriarca de la familia con pastel de chocolate y velitas, otro de los motivos que tiene muy contentos a los Levy Gutiérrez es que el pequeño Tophy –como le dicen de cariño a Christopher- ya es todo un campeón en las ligas de béisbol y sin duda, próximamente lo veremos venciendo en las ligas más profesionales.

