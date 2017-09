¡Qué calor! Chayanne es 'víctima' del clima de Miami en su foto más reveladora El cantante compartió en su cuenta de Instagram la que se ha convertido en la imagen consentida de más de 160 mil de sus seguidoras en esta red social

Tiene 49 años y hoy más que nunca hace suspirar a sus fans. Además de voz y ritmo, Chayanne posee un físico que bien quisiera un joven de 20 años. Aunque no es fan de mostrar su musculatura, ayer, el cantante hizo una excepción y aprovechó el buen clima de Miami para protagonizar su foto más reveladora. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Y tú te vas mostró que su secreto para mantenerse vigente en el gusto del público femenino, además de su talento, es la manera cómo cuida su anatomía.

Luciendo sólo un pantalón blanco, Chayanne subió la temperatura de su cuenta, donde sus ‘abs’ de acero consiguieron la reacción de más de 160 mil de sus más de 3 millones de seguidoras. Sin contar el sinfín de halagos que le dirigieron su fans, quienes quedaron tan encantadas con esta imagen, que muchas utilizarán de fondo de pantalla en su celular.

“¡Qué calor! Porque no me quieren abrir la puerta del motor home”, escribió el cantante como pie de foto de esta imagen en la que aparece con el torso desnudo luciendo un rosario en el cuello, que se convirtió en el accesorio ideal para resaltar su abdomen de “hierro”. El puertoriqueño no sólo se centra en su trabajo como cantante, sabe que su físico es un complemento para su carrera, no por nada es el consentido de mujeres de todas las edades.

Además de un estricto régimen alimenticio, Chayanne es muy disciplinado a la hora de cumplir con sus rutinas de ejercicio que, en ocasiones, comparte con su hijo, quien está convertido en un galán de la talla del cantante. En junio de 2016, el cantante y Lorenzo Valentino, su primogénito, encendieron las redes sociales al postear una imagen en la que ambos presumieron los resultados de su disciplina en el gym. “Padre e hijo haciendo un poco de ejercicio… ¿quién se anima?”, escribió el artista como pie de foto de la instantánea que de inmediato se hizo viral.

El aspecto físico del cantante es simplemente impresionante que conserva sin necesidad de bisturí, pues su estilo de vida saludable, sus buenas horas de sueño y su respeto a la gente son su secreto: "Es lo único que he hecho. Ah, y me levanté los pómulos y me hice otra cosa en el mentón", dijo en broma, en abril de 2016 durante su visita a México.