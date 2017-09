El mensaje más romántico de Billy Rovzar a Claudia Álvarez tras 9 meses de casados

Se dice que el secreto de un matrimonio feliz es enamorar a tu pareja cada día que pasa, de esta manera siempre se estarán reinventando y mantendrán vivo el amor. Esto lo sabe bien Billy Rovzar quien no pierde oportunidad para tener los detalles más románticos con Claudia Álvarez y aunque apenas cumplieron su aniversario de 9 meses de casados, no pierden la oportunidad de demostrarse su amor cada día.

El empresario publicó una hermosa fotografía del viaje que hicieron recientemente a Nueva York para dedicarle el mensaje más tierno a su esposa, a quien espera tener a su lado para siempre. “Cada día te acabo de conocer y me gustas mucho, cada día te acabo de conocer y me pongo nervioso, cada día te acabo de conocer y no me puedo creer porque me escogiste a mí. Te amo mi hermosa @claudiaalvarezo #TodaLaVidaTodosLosDias”, escribió Billy junto a la imagen de un tierno beso en pleno Times Square.

Ahora que Claudia ha estado trabajando fuertemente en varios proyectos, los dos han pasado un tiempo lejos, sin embargo esto solamente ha hecho que cuando se vean, lo hagan con mayor emoción. Los dos saben que los momentos difíciles son los que fortalecen su relación e incluso la actriz de 35 años, está consciente de que para llegar a donde están hoy, tuvieron que superar varios retos y por eso, usando una imagen muy similar a la de Billy, la protagonista de En tierras salvajes decidió escribir una reflexión para sus seguidores en Instagram que buscan el amor.

“En la vida al pasar por diferentes relaciones, su único propósito es enseñarte el arte de amar, pasando por momentos muy difíciles que causan confusiones haciendo que tomes, que tome o que tomen la decisión de ya no estar juntos... Todo este aprendizaje, entre lágrimas, sonrisas y más lágrimas, es para cuando llegue ESA PERSONA que te amará y amarás con tal fuerza que te volverán las ganas de vivir que antes no tenías. Pero tienes que llegar hasta ese día, ¿comprendes?”, escribió Claudia para concluir con un mensaje a su persona más especial, “Todos tenemos a alguien que está preparándose para ser la mejor pareja que podemos soñar. ¡Yo ya te encontré @billyrovzar me haces la mujer más feliz del mundo! #TodaLaVidaTodosLosDias”.

Así los enamorados trabajan continuamente en cuidar la relación tan bonita que tienen y se preparan para ser papás en un futuro. En una entrevista para Ventaneando la actriz comentó que sí quiere tener hijos y aunque no sabe cuándo, si sabe que será pronto, “Lo que sí sé es que quiero dos hijos, así que pídanle mucho a Dios para que se nos haga”.

