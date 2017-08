Hermano de Salma Hakey prepara batalla legal contra empresa automotriz por accidente A más de dos años de haber protagonizado un aparatoso accidente de transito en Los Ángeles, Sami busca que la firma de autos retire del mercado el modelo de la camioneta con la que chocó

A dos años de haber protagonizado un aparatoso accidente en sunset bulevar, en Los Ángeles, Sami, hermano de la reconocida Salma Hayek ha interpuesto una demanda contra la empresa automotriz, al asegurar que el auto GT 2005 –propiedad del esposo de la actriz- que conducía aquel día, se convirtió en una “arma mortal” al sufrir una falla mecánica que pudo haberle costado la vida.

De acuerdo con información de Ventaneando, desde hace un año, Sami entabló esta demanda en contra de esta firma de autos denunciando una falla en el traseje del auto deportivo que hizo que la velocidad en el vehículo se disparara y lo lanzara, a estamparse directamente contra un auto luego de perder el control y atravesar el bulevar en sentido contrario hasta estamparse con un auto estacionado.

“No quiero hablar de más, me quiero enfocar en ese tema, pero demandar a una compañía automotriz no es cualquier cosa. Ellos prefieren pagarle cinco millones de dólares a los abogados porque se establece el precedente de ‘no te metas conmigo’, ¿me entiendes? O sea, a la larga les funciona mejor hacer todo lo que tengan que hacer para no pagarte”, comentó Sami a Ventaneando.

Aunque Sami logró recuperarse del delicado estado de salud con el que llegó al hospital, lamentablemente este accidente cobró una víctima mortal. Tras impactarse contra la puerta del pasajero de una camioneta, Ian Sala de Cuttler, quien murió. Ante la pérdida humana y los repetidos accidentes que protagonizan estas camionetas, el hermano de la mexicana quiere poner punto final a estos incidentes pidiendo a la firma automotriz retirar del mercado ese modelo de autos, pues asegura la propia empresa sabe que esta camioneta tiene fallas de fabricación y, aun así, la siguen vendiendo.

Tras el accidente, Sami, un reconocido diseñador de muebles, resultó con varias costillas rotas y una fuerte cortada en la cabeza. A dos años del accidente y luego de que se comprobara que el accidente se originó por una falla mecánica del auto, el hermano de la veracruzana va contra la empresa automotriz buscando prevenir este tipo de incidentes.