La hija de Inés Gómez Mont, la 'influencer' más simpática en su primer tutorial de maquillaje La conductora compartió dos videos de su primogénita mostrando su talento como vlogger

Tiene todo para triunfar en la red y está convencida de hacerlo. Una vez más Inesita, hija mayor de Inés Gómez Mont da una probadita de su talento como vlogger a través de la popular cuenta de Instagram de su mamá donde realizó su primer tutorial de maquillaje, donde demostró que a sus siete años tiene mucha idea de cómo utilizar el maquillaje de la actriz. Encantada con el trabajo de su primogénita, la conductora compartió dos videos en el que se ve a Inesita desenvolverse al más puro estilo de una influencer profesional.

Mostrando su versatilidad a la hora de comunicarse con sus “hermositos”, como les llama de cariño a sus seguidores, después de protagonizar su primer video desde las pasadas vacaciones familiares en un crucero, ahora, Inesita regresa con sus simpatía, esta vez para darnos lecciones de maquillaje.

Un poco de rímel, sombras, brillos y lipstick fue lo que necesitó la niña para volver a conquistar al millón de seguidores de su mamá en Instagram, generando así, casi 400 mil reproducciones entre los dos clips que publicó Gómez Mont. “¡Hola hermositos! La vlogger parte 1”, escribió cómo tituló Inés en el primero en el que se escucha a la niña saludando a sus seguidores y esperando “se la estén pasando genialísimo” y en el que explica por qué está grabando videos tan seguidos. Tras la breve explicación Inés se frota las manos y se dice lista para comenzar.

Aunque entre el primer video y el segundo falta el proceso de maquillaje, en la “parte 2”, ya aparece muy guapa con un poco de rímel y lipstick en los labios. Según narra, interrumpió el clip por un pequeño “accidente” casero que le provocó un fuerte golpe en los dedos del pie contra una mesa de madera.

“Bueno pues ya regresé. Grabé esa partecita chiquita porque me acabo de pegar muy fuerte y lloré un poquito, no sé si se note, pero espero que no y, pues me pegué en mis deditos, en todos los de mi pie. Entonces fue muy doloroso y me pegué contra madera, entonces me dolió mucho. Y no se preocupen ¡eh! ya pasó, pero todavía me duele mucho, mucho y me tiemblan los deditos , bueno pero no vamos a hablar de eso , no, no me quiero poner más así”, se escucha narrar muy simpática a la niña.

Tras contarle a sus “hermositos” este doloroso episodio, Inesita se dispuso a seguir con su videoblog donde mostró unas sombras, seguramente, propiedad de su mamá que según dijo le encantan. Aunque aseguró que no las utilizaría, pues el objetivo del clip era no verse “tan maquillada”.