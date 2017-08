Adal Ramones y Karla de la Mora en los nuevos destinos de amor de su luna de miel: Camboya y Vietnam

Adal Ramones y Karla de la Mora continúan viviendo su gran aventura del otro lado del mundo. Los recién casados disfrutan una larga luna de miel por el continente asiático, y esta vez han llegado a un par de bellos países incluidos en su itinerario: Vietnam y Camboya. Fascinados con el esplendor de aquellas tierras, han revelado algunas postales de este maravilloso viaje, que emprendieron a principios del mes de agosto. Sin duda, las sorpresas han estado a la orden del día, sobre todo para Karla, quien se enteró del destino al que viajarían estando en el aeropuerto.

VER GALERÍA

Aunque han tratado de reservarse varios momentos de la luna de miel, Adal ha revelado a través de su cuenta de Instagram fotografías de esos inolvidables instantes. Románticos paseos y las maravillosas vistas de los sitios que visitan, han sido parte de las imágenes de este álbum que forma parte de la historia de amor que los enamorados continúan escribiendo.

Hace apenas unos días, el presentador de televisión compartió una imagen de Karla, sonriente y usando el tradicional ‘nón la’, el sobrero tradicional vietnamita. Ese día disfrutaron por Hoi An, una tradicional ciudad, que al parecer inspiró al también actor para dedicar a su esposa unas bellas palabras. “¡Esa mirada no la cambio por nada! Mi bella esposa #honeymoon at #vietnam”, escribió Adal, quien de paso dedicó a Karla este espectacular viaje de bodas, porque además, coincidió con su fecha de cumpleaños.

VER GALERÍA

Para continuar con su extraordinario recorrido, la pareja ha hecho su más reciente escala por Camboya, un sitio que tampoco dejó de atraparlos y los tiene enteramente fascinados. Uno de los sitios que no pudieron dejar de visitar fue el majestuoso templo de Angkor Wat, considerado uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. “Desde una de las ventanas del interior del llamado "cielo" en #ankorwat #cambodia @kadelamora”, detalló Adal en breve clip que compartió de ese instante, en donde además se aprecia el clima lluvioso por esa zona.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Han sido días espectaculares desde que los ahora esposos emprendieron esta luna de miel. Primero se dejaron ver felices por la ciudad de Bangkok, ahí mismo coincidieron con Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, quienes los llenaron de felicitaciones por este compromiso. Luego aparecieron por Bali y después por Singapur. Aunque no han revelado más detalles de su itinerario, todo indica que los enamorados siguen muy dispuestos y animados a seguir descubriendo lo más fascinante por aquel lado del planeta.