Iván Sánchez, más que listo para enamorarnos a la Kevin Costner

Lejos de México y ya de vuelta en su natal España, Iván Sánchez emprende otro más de sus sueños: incursionar en teatro con la puesta en escena El Guardaespaldas, en donde ha demostrado que gracias a su talento es capaz de llegar tan lejos como se lo proponga. Ahora que han arrancado los ensayos de esta obra de teatro, el galán ha dejado a todos con la boca abierta, pues entrado en acción es capaz de transformarse de un momento a otro, tal cual lo hizo Kevin Costner en su papel de Frank Farmer, cuando estelarizó este filme allá por la década de los 90.

Para dar una muestra clara de que Iván se ha apasionado con este personaje, basta mirar las recientes fotografías de los ensayos, en donde aparece completamente entregado y protagonizando una de las postales más conocidas de esta clásica película. En su versión, muy a la española, Iván aparece cargando en sus brazos a la actriz Fela Domínguez, quien hace en este musical a Rachel Marron, entrañable personaje que interpretara en la cinta la fallecida Whitney Houston.

Esta aventura ha emocionado por completo a Iván, quien desde hace varios días se despidió de México para arrancar con este nuevo capítulo. Por supuesto, su novia Ana Brenda Contreras lo ha apoyado de manera incondicional, y mientras ella está en México no ha dejado de enviarle lindos mensajes para expresarle lo mucho que lo quiere y extraña. Recientemente, la actriz publicó una imagen en donde aparecen los dos juntos y sonrientes. Él la toma por la cintura y la mira de frente. A esta postal no olvidó agregarle una tierna dedicatoria. “¡Hoy me voy de boda y te extraño, pero ya no queda nada para ir a ti!... #MyBestFriend #LomejorEstaporvenir #andiwillalwaysloveyou”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por ahora, el también protagonista de telenovelas espera ansioso el estreno de este musical, en el que comparte créditos con el actor Maxi Iglesias, con quien alternará el personaje en algunas fechas. De acuerdo con la información de los organizadores, la puesta en escena se estrena el próximo 28 de septiembre, en el Teatro Coliseum de Gran Vía, en la ciudad de Madrid. ¿Estará presente Ana Brenda en el día del gran estreno? Por ahora, la actriz no ha dado ninguna pista al respecto.

Estos días por España han sido de lo mejor para Iván, quien ha podido reencontrarse con su amada familia y visitar sus lugares favoritos. Entre los sitios que no ha dejado de visitar están las playas de Cadiz, desde donde compartió una selfie durante un día soleado, con gafas oscuras y regalando una sonrisa. Lo cierto es que sus fanáticos ya esperan verlo sobre el escenario, en este musical que a poco tiempo de su estreno no ha dejado de acaparar toda la atención.

