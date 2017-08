Extrañando a sus "dos angelitos", Bárbara Mori y su mensaje más nostálgico

Bárbara Mori siempre le ha brindado el mayor apoyo a su hijo, Sergio Mayer Mori, y desde que este se convirtió en papá, la actriz se ha vuelto la abuela más cariñosa y consentidora. Aunque siempre ha mantenido su relación familiar al margen del ojo público, Bárbara quiso compartir una tierna imagen de sus dos amores con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

La protagonista de Treintona, soltera y fantástica convive poco con su nieta Mila, sin embargo disfruta al máximo los momentos en los que la tiene con ella. La actriz publicó una foto en blanco y negro de su hijo sosteniendo en piernas a la bebé. En la imagen, se ve a Sergio muy sonriente y completamente enamorado de su hija, mientras que ella se entretiene con un juguetito. Bárbara comentó con algo de nostalgia junto a la foto, “Extrañando a estos dos angelitos ❤️”. Se sabe muy poco sobre dónde se encuentra Sergio, pero todo indica que ha pasado unos días alejado de su mamá.

Aunque quizás se han visto poco debido a que la madre de Mila, Natália Subtil, ha dicho que procederá legalmente contra el hijo de la actriz, nada se ha sabido de las condiciones de visitas por parte de los abuelos de la pequeña. En las entrevistas más recientes, la brasileña ha dicho que no tiene ningún problema con Sergio Mayer papá y Bárbara, y que incluso, ellos la han apoyado para darle a Mila los mejores cuidados. “No es que me ayuden económicamente, pero me dan todo lo que Mila necesita”, dijo la modelo en una entrevista para Agencia México.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

'Por las buenas', lo que la ex pareja de Sergio Mayer Mori le pedirá para su hija

Bárbara Mori presenta a su abuelita y demuestra de dónde viene su belleza

Por fortuna Mila también cuenta con el cariño de Sergio Mayer padre quien también disfruta mucho su etapa como abuelo. Hace unos días, el actor compartió una fotografía en donde se ve a la pequeñita viendo la televisión muy atenta al lado de él. “Viendo tele con la princesa más pequeña de la familia”, escribió el también empresario justo antes de compartir otro video en donde se ve a Mila completamente dormida en las piernas de su abuelo, mientras que él la mira con todo el amor del mundo.

VER GALERÍA