¡El tiempo vuela! A 7 años de su coronación, Ximena Navarrete recuerda el día que se convirtió La tapatía recordó el momento en que se convirtió en Miss Universo con un video que acompañó con un mensaje de lo que significa en su vida aquella experiencia

No cabe duda que el tiempo pasa volando y a 7 años de haberse coronado como la mujer más bella del mundo, Ximena Navarrete recuerda con nostalgia aquel día. A través de su cuenta de Instagram, la tapatía compartió un video del momento exacto en que recibió el título de Miss Universo, aquella noche que su belleza cautivó al jurado y que brilló con aquel icónico vestido rojo confeccionado para ella por el diseñador Benito Santos.

VER GALERÍA

Conmovida al revivir aquel especial momento en que no sólo ganó el certamen, sino vio reflejado su trabajo y esfuerzo de mucho tiempo, Ximena escribió: “7 años. Parece que fue ayer cuando viví una de las experiencias más increíbles de mi vida. Más allá de lo deslumbrante que pueda parecer, el verdadero valor de ser Miss Universo es atesorar cada instante y cada vivencia. Sonrisas, ilusiones, sueños, muchos esfuerzos, dedicación, trabajo y lo más importante: el orgullo de ser mexicana”, escribió en la primera parte del texto.

Continuó: “Cada 23 de agosto lo recuerdo con mucha emoción. Hoy cada día de mi vida me siento coronada por las cosas más importantes que existen: amor y familia. No hay que llevar una corona en la cabeza para sentirnos reinas, es ante todo una actitud de amor propio, compartido, valorarnos y ser felices”.

Una publicación compartida de Ximena Navarrete (@ximenanr) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 11:27 PDT

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Al recordar este momento, fue inevitable que Ximena hiciera un recuento de cómo ha cambiado su vida desde aquel día: “Hace 7 años me preguntaba cómo me veía en el futuro y mi realidad hoy en día no puede ser más cercana a lo que siempre soñé años atrás. Estoy donde quiero estar, con errores, virtudes, aciertos y desaciertos ¡Feliz!”, escribió haciendo referencia a su estado civil desde abril de este año cuando se convirtió en la señora de Valladares.

VER GALERÍA