¡Parece que fue ayer! Así luce hoy Loreto Peralta, quien ya es toda una adolescente

A la edad de 9 años llegó la gran oportunidad para Loreto Peralta, quien hizo realidad su sueño en la pantalla grande, al protagonizar junto a Eugenio Derbez la cinta No Se Aceptan Devoluciones. Desde ese momento aquella intrépida niña demostró que su talento era,-y sigue siendo-, incontenible. Aunque físicamente conserva ese rostro angelical de ojos azules, el tiempo ha pasado y hoy ya es toda una adolescente. Apenas en junio celebró su cumpleaños número 13, dando paso firme a sus anhelos y mirando de frente hacia su prometedor futuro.

Durante la pasada edición de los Kids’ Choice Awards el público fue testigo de lo cambiada que hoy luce Loreto. Ella caminó por la alfombra naranja del evento, luciendo un vestido color gris y tenis blancos. Para completar su look llevó un peinado con flequillo hacia atrás, sonriente en todo momento y haciendo evidente ese rasgo de inocencia que la caracteriza desde que era niña, cuando atrapó el corazón de los fans al interpretar el papel de Maggie.

No es la primera vez que Loreto desfila por la alfombra de este evento, y las imágenes lo dicen todo. Hoy es una ‘teenager’, que si bien ha dejado atrás la infancia, también conserva algo que sigue siendo su sello personal: el buen gusto y estilo que tiene desde que era niña, para hacer acto de presencia en cualquier evento público.

Apenas en mayo pasado volvió a sorprender al asistir a la premier de la cinta How To Be a Latin Lover, celebrada en la Ciudad de México. El filme fue producido por Eugenio Derbez, con quien lleva una linda relación de amistad y mantiene un fuerte lazo de confianza. En esa ocasión lució un sencillo y llamativo atuendo: una falda metálica color morada y una blusa blanca, también llevó el cabello suelto y usó unos tenis Gucci, sin duda sus favoritos.

Frente a este panorama, solo queda una pregunta: ¿cómo ha vivido Loreto su infancia y hoy su temprana adolescencia, involucrada en el mundo del espectáculo? Ella misma abrió su corazón y reveló algunos detalles. “En la escuela que estoy inicié desde chiquita, entonces todos mis amigos lo son desde chiquitos. Entonces sí me ha complicado tener nuevos (amigos), porque soy famosa…”, declaró en el mes de mayo en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal.

