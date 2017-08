Los hijos de Eduardo Santamarina listos para demostrar su talento: 'Es nuestro momento' Los jóvenes de 16 años anunciaron que harán su debut televisivo en la serie que se prepara de la vida de José José, donde compartirán créditos con sus mamá, Itatí Cantoral

Por sus venas corre el talento artístico, por donde lo vean, Eduardo y Roberto Santamarina tienen de dónde heredar las dotes histriónicas. Conscientes de ello y listos para comenzar a escribir su propia historia en el mundo del espectáculo, los gemelos de ahora 16 años, anunciaron durante su paso por la alfombra naranja de los Kids Choice Awards -donde desfilaron con la familia que su papá ha formado con Mayrín Villanueva- que están por hacer su debut televisivo en la serie que se prepara sobre la vida del cantante José José, donde compartirán créditos con su mamá Itatí Cantoral, quien dará vida a Kiki Herrera Calles, quien fuera la primera esposa del Príncipe de la canción.

En este proyecto, los gemelos darán vida a los hijos del personaje que interpretará su mamá. Emocionados se dicen listos para demostrar su talento, uno que han venido desarrollando desde muy pequeños, pero que ahora están listos para mostrar: “La verdad estamos muy emocionados por empezar esta serie de José José. Toda su vida es muy interesante, es un gran artista, es un ejemplo mexicano y la verdad estamos muy orgullosos de poder ser parte de este proyecto”, comentaron a Radio Fórmula los jóvenes.

Su pasión por la actuación llegó casi desde que tienen memoria, pues en casa tiene a los mejores maestros, en quienes tienen puesta toda su admiración: “Estamos orgullosos de ellos honestamente, mi mamá que hizo ‘Orange is the New Black’, entonces todos mis amigos que dicen –qué padre que tu mamá trabaja en Netflix- y sí, y qué bueno que se siguen escuchando más cosas buenas que malas”, reconoció Roberto.

Acostumbrados a los reflectores desde su nacimiento, los gemelos Santamarina aseguran que han ido aprendiendo a que lo que se dice de su familia en el exterior no les afecte: “No, nos afecta tanto la verdad, algunos pueden ser malos, la verdad siempre hay más buenos que malos, ahora a nuestros papás gracias a Dios les está yendo muy bien y ahora a nosotros nos toca demostrar que estamos hechos para este medio artístico”, aseguraron.

Por su parte, el orgulloso papá de los chicos no puede evitar las ganas de hablar sobre todas las lecciones que le dan sus hijos: ““Padrísimo que estemos en un evento en donde ahora mis hijos son mis maestros, entonces ellos me presentan a los youtubers, los bloggeros y me da mucha emoción ver a estos chavitos tan jóvenes y cómo se están abriendo paso en la vida”, comentó Eduardo Santamarina papá.