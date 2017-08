¡Definitivamente no! Lucero desmiente boda con Michel Kuri Luego de verse una vez más envuelta en especulaciones que apuntaban a una posible boda con el empresario, la cantante recurrió a Twitter para poner punto final al rumor

Está enamorada y no tiene intención de ocultarlo. Desde que Cupido los flechó a finales de 2012, Lucero y Michel Kuri han vivido su romanticismo al máximo y aunque todo marcha de maravilla entre los planes de la pareja no está llegar al altar. Aunque la cantante se ha cansado de decirlo, la prensa ha querido una y otra vez el rumor de una posible boda con el empresario; sin embargo, luego de que esta noticia tomara fuerzas las últimas semanas ha querido ser ella quien pone punto final a las especulaciones.

Cansada de que los medios digan una y otra vez que llegará al altar con Kuri, la cantante decidió aclarar la situación como un gesto de atención a sus fans quienes la cuestionaban sobre la veracidad de la información que comenzó a circular sobre su supuesto enlace: “Yo pienso que las mentiras deben ser aclaradas por quienes las inventan. Cuando tenga algo bonito que contar, lo hago yo misma”, escribió anoche la cantante en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera ocasión que Lucero y Michel se ven envueltos en este tipo de rumores, en febrero pasado, la cantante quiso abrir su corazón para ¡HOLA! México y en su entrevista más sincera y dio a conocer el verdadero por qué de su negativa a llegar al altar nuevamente: “Siempre nos preguntan a Michel y a mí: ¿Se casan? y no lo tenemos planeado, no sé si nos quedaremos de novios eternos”, reveló en nuestras páginas.

Y es que aunque asegura estar feliz, ella se queda con la experiencia de su matrimonio con Manuel Mijares y disfruta de la etapa más romántica con Michel Kuri, a quien ha elegido como eterno novio: “Yo ya me casé, no muchas gracias. Pero por qué quieren que me case, no, no. Yo no me quiero casar (…) yo estoy feliz como estoy soy feliz en la vida, estoy enamorada estoy encantada, pero no me quiero casar”, confesó en octubre de 2016 a varios medios.

