Paty Manterola, guapísima en su regreso a la televisión La actriz robó suspiros durante la presentación de la serie Renta congelada, proyecto con el que vuelve por la puerta grande a la pantalla chica

Han pasado ya dos décadas desde que Paty Manterola hizo su debut en Garibaldi y ella luce idéntica. Si bien su vida ahora es completamente distinta a la que tenía cuando comenzó su carrera como actriz y cantante, hay una constante en todo este recorrido: su espectacular cuerpo. Madre de tres hermosos niños y poseedora de una consolidada carrera como conductora y actriz, Paty luce hoy incluso más guapa que en sus inicios.

Demostrando que la disciplina es la llave del éxito, ayer, la actriz robó cámara durante la presentación de la serie Renta congelada, donde lució espectacular con un atuendo total white con el que dejó con la boca abierta a todos. Y es que si bien Paty siempre ha sido muy esbelta y poseedora de un cuerpo envidiable, la también cantante ha demostrado que la maternidad no está peleada con el gimnasio y además de ocuparse de sus tres hijos casa dedica tiempo para mantener su figura.

Ahora, además de su papel de mamá, su faceta de esposa, su exhaustiva rutina de ejercicio se suma a su lista de actividades su regreso a la televisión con esta serie donde explotará su lado más cómico. Después de varios años de residir y trabajar en Estados Unidos, Paty Manterola regresa a México por la puerta grande demostrando que es una mujer multitask para la que no hay límites.

Al parecer, Paty seguirá viviendo en California donde ha construido un increíble hogar al lado de sus hijos Lucca, Alesso y Matteo, y de su esposo Forrest Kolb. Aunque su hogar no está en México, la cantante lleva siempre en el corazón sus raíces, así lo demostró hace unos días cuando compartió en su cuenta de Instagram cuál es su reacción inmediata al encontrarse un trío o un mariachi: “No puedo evitarlo, si me topo con un trío o mariachi me invade la nostalgia por mi México lindo y querido #Mexicoenmicorazon”, escribió como título de un video donde aparece cantando Si nos dejan acompañada de un trío que encontró en un restaurante de California.