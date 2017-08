Fernando del Solar sobre el momento más crítico de su enfermedad: 'Estuve muerto clínicamente'

Hoy más que nunca, Fernando del Solar cree en los milagros. Atrás quedaron esos meses en los que se aferró a la vida, durante el complicado estado de salud que lo mantuvo en un prolongado tratamiento médico. Sin embargo, hubo momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse, el cáncer que padecía lo consumía física y emocionalmente, pero fue entonces cuando su fortaleza se antepuso frente al complejo panorama que vivía. En sus propias declaraciones, aseguró que dejó todo en las manos de Dios y justo en ese instante ocurrió una notable mejoría que lo hizo ponerse de pie.

Transcurrido un tiempo de haber superado el cáncer, Fernando decidió abrir su corazón para hablar de aquel episodio en donde fue declarado con muerte clínica. “Tuve tres recaídas, la tercera fue la más fuerte. La segunda estuve muerto clínicamente. Perdí los signos vitales, me fui a la goma…”, contó durante una entrevista concedida al programa televisivo Netas Divinas. En esa misma charla aseguró que personal del hospital donde se encontraba internado, le hizo saber que además había perdido los signos vitales. “Él me lo cuenta (un enfermero), me mostró la ficha de lo que me había pasado. Me dice, ‘usted se incorporó en la plancha y dijo: quiero vivir, y se volvió a morir’. Eso yo me acuerdo porque me lo contó el enfermero, yo no tengo ni idea”, confesó.

Aunque la memoria de aquellos instantes es casi nula, el presentador de televisión tiene muy claro lo que ocurrió durante su tercera recaída. “Yo pesaba 60 kilos, era piel y hueso, no podía comer, respirar y había hecho varias terapias alternativas. Me había entregado, había llegado a este punto en que del dolor, dije, ¿por qué no me quito la vida?”, señaló. Y aunque luego de permanecer unos días en casa, fue trasladado nuevamente al hospital, asegura que él pensó que era justo el momento de despedirse de todos sus seres queridos. “Entré en coma inducido, pensaron que tenía agua en los pulmones, pero no había agua, era puro tumor...”.

Derivado del estado de coma y el desolador diagnóstico, comentó que los médicos le dieron a su madre la opción de desconectarlo, aunque ella tuvo un presentimiento de forma inmediata. “El doctor le dijo a mi mamá en ese momento: ‘no hay nada qué hacer, si fuese mi hijo, lo desconecto’. Mi mamá, cinco minutos antes, había hablado con un maestro de cábala y él le dijo: ‘Rosa, no creas en todo lo que ves, ni creas en todo lo que dicen, cree en Dios porque él tiene la última palabra’”. Fue aquel fuerte consejo el que llevó a su madre a tomar la mejor decisión, esa que marcaría su destino para siempre. “Mi mamá dijo, doctor, aquí va a suceder un milagro. No lo desconecten, lo podemos mantener con vida…”.

Fue así como ocurrió lo esperado, aquello que hizo que la suerte de Fernando volviera a cambiar de manera radical. “Al décimo día, despierto, nadie lo podía creer. Dejaron de suministrarme medicamentos y regresé a la conciencia… Después de esos diez días me vuelven a hacer un PET (prueba para analizar la actividad y el metabolismo de los órganos del cuerpo) y mi tumor se había reducido el 70 por ciento”, contó con una gran sonrisa en el rostro, mostrándose agradecido principalmente con su madre, a quien calificó de ser toda una guerrera.

