¡Cuánto ha crecido! Saint West ya es niño grande El hijo menor de la socialité robó cámara en la última imagen que publicó ella en Instagram donde el niño se ve muy grande haciendo evidente que ya le dijo 'adiós' a su época de bebé

Mientras Kim Kardashian y Kanye West buscan la mejor alternativa para tener otro hijo, sus pequeños North y Saint siguen creciendo. Añorando disfrutar más la etapa de bebé de su hijo menor, la señora de West compartió una de las fotos más tiernas al lado de los niños, donde es evidente lo mucho que Saint ha crecido, pues ha dejado atrás su imagen de bebé y se está convirtiendo en un adorable niño grande.

En la imagen en la que aparecen madre e hijos recostados en el piso, se ve a Kim dándole un tierno beso a Saint, mientras su hija North aparece recostada en el pecho de la empresaria, quien luce espectacular con un top negro y unas bermudas camuflajedas a juego con las de su hijo.

Mientras en la foto North parece no estar muy contenta que digamos e, incluso, aparece con una carita muy pensativa, Saint se roba por completo la imagen al aparecer lanzando una tierna mirada a la cámara mientras muestra sus dientitos. Aunque la vida de Kim Kardashian es muy pública, desde que nacieron sus hijos ella prefirió que pasaran sus primeros meses en el anonimato.

De hecho, fue Saint a quien más tardó en presentar, pues no fue hasta que el niño tuvo seis meses que comenzó a aparecer en público con él, de hecho, como suele pasar con todos los asuntos relacionados a los Kardashian, en un principio la prensa comenzó a especular sobre la existencia del bebé, a quien ahora es común verlo protagonizando divertidas fotos con su mamá en las redes sociales.

Según comentó Kim en el programa de Ellen Degeneres, el año pasado, Saint es un encanto de hijo, pues a diferencia de su primogénita, él se lleva las cosas con mucha calma: “Él es el más dulce. Es tan, pero tan buen niño, tan buena persona. No llora. North le pega todo el día y no llora. Ella es terrible, está tan celosa que pensé que era sólo una fase, pero no está pasando. No deja que él entre a su cuarto, así que cuando se va a la escuela le digo ‘entra, haz lo que quieras, vuélvete loco’”, fue cómo describió Kim a Saint, quien en diciembre próximo celebrará su cumpleaños número dos.