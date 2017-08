¿Peluca? Danna Paola y su radical cambio de look, ahora transformada en una ‘pink girl’

Nunca es tarde para reinventarse, aunque solo sea por un instante. Eso lo sabe muy bien Danna Paola, quien dio a sus fanáticos una inolvidable sorpresa al mostrar un radical cambio de look. Por supuesto, puso toda la magia en su melena, la cual lució como nunca antes: teñida de color rosa, el toque ideal para un día tan especial en el que además se hizo merecedora de un reconocimiento. Pero, ¿cuál fue su truco? Todo indica que utilizó una colorida peluca que además le vino perfecto.

La ocasión para lucir esta nueva imagen fue nada más y nada menos que la pasada entrega de los Kids’ Choice Awards, premiación que la motivó a experimentar con su outfit, uno de los más atrevidos de esta edición. Así, se le vio llegar con su melena color rosa, una blusa de red con un mini short en color negro, una chamarra del mismo tono con estampados en color rojo y además decorada con estoperoles. La también actriz no pudo dejar de presumir su transformación, y lo hizo con un par de fotografías a través de sus redes sociales. “Cabello rosa… no importa. Oh, y algo de glitter”, escribió en una selfie en donde se aprecia mejor la espectacular peluca que usó.

Y además de presumir look, fue ganadora en la categoría Instagramer Favorito, por lo cual no dejó de expresar su entero agradecimiento a todos sus fans. “Ganamos, gracias, gracias, gracias”, escribió en otra de las imágenes que publicó, desde lo que parece ser uno de los camerinos. La reacción de los fanáticos fue inmediata, pues además de llenarla de felicitaciones, le enviaron todo tipo de piropos por esta nueva apariencia.

Pero más allá de lo que pudieron apreciar los fans, hubo una razón muy personal por la cual Danna Paola decidió impresionar con este cambio, que simplemente la describe a la perfección. “Me encanta cambiar, me encanta ser controversial y aparte los Kids’ Choice Awards merecen este tipo de outfit, por que son unos premios donde te puedes divertir, donde puedes ser tú mismo…”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

Este fue un gran momento para la también cantante, que subió al escenario a recibir su reconocimiento, al mismo tiempo que se llevó todas las ovaciones de sus fans. Para ella, esta fue una gran oportunidad, pues además quedó claro que su nuevo canal de YouTube se ha colocado entre los favoritos. “Soy una chava extrovertida e introvertida en ciertas cosas. Creo me conocen más que nadie y YouTube al final por algo también nos nominó en estos grandes premios como Revelación del Año porque nos acercó a la mejor versión de nosotros mismos…”, dijo para el medio antes citado.

