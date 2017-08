Toda la ‘tropa’ Santamarina Villanueva se apodera de la alfombra roja Protagonizando su propia versión de 'Los tuyos, los míos y los nuestros', la familia Santamarina Villanueva acaparó todas las miradas en los Kids Choice Awards

Son desde 2009 los protagonistas de su propia versión de Los míos, los tuyos y los nuestros. Demostrando que son una familia de alfombra roja, Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina y sus cinco hijos robaron cámara en los Kids Choice Awards México donde posaron muy sonrientes a su paso por la alfombra naranja del evento. Luciendo sus looks más casuales, los actores y sus hijos se encargaron de disfrutar de este evento en el que, sin duda, Julia, su hija menor, fue la más divertida y emocionada.

En las imágenes aparecen muy sonrientes Roberto y Eduardo, los gemelos hijos de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral; en el otro extremo de la imagen se ven Sebastián y Romina Poza, hijos de Mayrín y Jorge Poza, al centro de la foto –esbozando la sonrisa más franca- se ve a Julia, la única hija que los actores tiene en común.

Mostrando su linda relación y haciendo evidente que si hay algo que sabe hacer es divertirse. La familia se convirtió en una de las invitadas más especiales de esta entrega de premios dirigidos al público más joven, de ahí que los chicos encontraran en este evento la mejor forma de decirle ‘adiós’ al verano.

De esta manera la familia se despide de la temporada más divertida del año que disfrutaron al máximo. Hace unas semanas, los Santamarina Villanueva viajaron a San Miguel de Allende donde pasaron unos días y donde por primera ocasión sumaron a su lista familiar a Ethan Chen See, novio de Romina y quien viajó desde Canadá para pasar unos días en México, donde fue recibido con los brazos abiertos por la familia.

Hace unos días, la casa de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se vistió de manteles largos por el cumpleaños número 14 de Sebastián, hijo de ella. A través de las redes sociales, la actriz compartió un tierno mensaje al cumpleañero quien se dejó apapachar por todos: “Mi hombre guapo, divertido, amado desde el primer segundo de saber que ya venias en camino, no hay segundo que no me hagas vibrar de felicidad. Te amo mi cumpleañero feliz. Felices 14 mi Sebastián, sigue cumpliendo sueños, no pares de sentir como sólo tú lo haces”.