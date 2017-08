Edith González y la dedicatoria más emotiva a su hija Constanza por su cumpleaños

Existe un mar de razones para ser feliz y Edith González lo tiene más claro que nunca, pues la vida le ha dado la oportunidad de crecer en varios aspectos. Hoy es una mujer realizada, pero sobre todo, consciente de que hay algo que la llena de orgullo de manera extraordinaria: haber hecho realidad el sueño de convertirse en madre, exactamente hace 13 años. Como mamá de Constanza ha aprendido grandes lecciones, su corazón está lleno de amor y sabe que ella es el gran motivo que tiene para seguir adelante. Por todo eso, es que le ha dedicado a su hija las palabras más lindas por el día de su cumpleaños.

Conmovida, Edith publicó un simpático boomerang en Instagram, en donde aparecen madre e hija dando saltos, las dos en pijama. Fue así como abrió su corazón para enviar a su primogénita el más bello y sincero mensaje. “#festejandoandamos, al ser humano que me dio el título más tierno que puede tener una mujer, ¡gracias a ella #soymadre! Ella es resiliente, amorosa, alegre y humilde. Valora el amor y da importancia a lo esencial, sus ojitos reflejan un corazón lleno de valor, ternura…”, escribió con plena emoción la actriz.

Pero la inocencia de Constanza es el tesoro más admirable para Edith, quien describió a su hija como una mujer llena de amor. “Sus sueños son con la casa #griffindor, #harrypotter y sus amigos. Es una chiquita que ama la vida, familia y amistades. Penosa y determinada. ¡Así es mi niña! #superchida #cool”, resaltó la multifacética estrella, que desde siempre ha demostrado el gran apego que tiene por su pequeña, quien todo este tiempo la ha llenado de ilusiones.

A su dedicatoria no olvidó imprimirle ese toque festivo, citando una de las frases del tema A Dios Le Pido, interpretado por Juanes. “Que mis ojos se despierten, con la luz de tu mirada. ¡A Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo…!”, escribió para firmar su mensaje de la manera más linda. “¡Gracias Cons por todo lo que me has enseñado! Dame la mano y corramos juntas, siempre. Te amo”, dijo Edith.

La felicidad late fuerte en el corazón de Edith, no sólo por haber conformado una linda familia, también por dar pasos significativos en lo relacionado con su estado de salud. Hace apenas unos meses, tras un tiempo de luchar contra el cáncer, la actriz reveló, en las páginas de ¡HOLA!, que por fin tiene la constancia en donde se indica que su padecimiento está bajo control. “El papel que dice remisión es la mejor noticia, que significa cáncer controlado, estoy fuera de peligro”, dijo en entrevista.

